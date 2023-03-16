Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

İLK SEZON BİTİMİNE KADAR İNANMADIM!

-Peki gündemden biraz uzaklaşalım, sizden bahsedelim… Hikayenizi dinleyebilir miyiz? Bala Hatun rolü için birçok aday arasından seçildiğinizi ve ilk profesyonel işiniz olduğunu biliyoruz. Bu süreç nasıl gelişti?

Çok ani oldu ama zorlu bir süreçti. İstanbul'a bir bağlantı kurmaya geldim ben üniversite zamanında. Workshop'lar eğitimler… Hadi audition olsun bir deneyeyim diye. Aslında tamamen kendimi keşfetmekti ve sektöre bir adım atmaktı. Derken Bala Hatun'un audition'u ile karşılaştım. Audition geldiği zaman çok zorlu bir seçme oldu. Katıldığımda aynı zamanda eğitimler alıyorum, bir yandan okula gidiyorum geliyorum. Neyse ki yaz süreci beni biraz rahatlatmıştı. Çok istedim. O anda başka seçmeler de vardı, ilk deneyimimdi. Dört elle sarıldım, "şöyle yapayım, böyle yapayım, aman olur mu?" diye. "Ay olur mu Özge, olursa okul ne olur? Yok ya bir şey olmaz onu da halledersin" böyle böyle düşüncelerle boğulurken tamam, oldu. Bir telefon geldi 'böyle böyle' diye. "Nasıl, inanmıyorum" dedim. İlk sezon bitimine kadar inanmadım bu arada, bu bir gerçek. Yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Tabii ben önce sektörü deneyimliyorum nasıl oluyor, nasıl ilerliyoruz diye. Sahne konusunda, teknik konusunda kendimi biliyorum ama sektörü bilmiyorum. Oradan yavaş yavaş ilerledik, öğrenmeye başladık ve geliştirdim kendimi.