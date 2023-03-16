Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:53
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
09:05
Hiç beklemediği bir anda Bala Hatun'un audition'u ile karşılaştı. Çok istedi, dört elle sarıldı ve bir gün bir telefon geldi "tamam, oldu" diye... İlk sezon bitimine kadar inanamadı. İlk projesi olan "Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Bala Hatun' karakteri ile adeta gönüllere taht kurdu… Güzel oyuncu Özge Törer; Kuruluş Osman'a dahil olma sürecinden diziyle ilgili merak edilenlerine, oyunculuk serüveninden hayatıyla ilgili bilinmeyenlerine kadar pek çok samimi açıklamada bulundu.