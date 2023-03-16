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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:05

Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

Hiç beklemediği bir anda Bala Hatun'un audition'u ile karşılaştı. Çok istedi, dört elle sarıldı ve bir gün bir telefon geldi "tamam, oldu" diye... İlk sezon bitimine kadar inanamadı. İlk projesi olan "Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Bala Hatun' karakteri ile adeta gönüllere taht kurdu… Güzel oyuncu Özge Törer; Kuruluş Osman'a dahil olma sürecinden diziyle ilgili merak edilenlerine, oyunculuk serüveninden hayatıyla ilgili bilinmeyenlerine kadar pek çok samimi açıklamada bulundu.

YASEMİN DÖNGEL
Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programının bu haftaki konuğu oldu. Karakterin bu kadar canlı ve gerçekçi olmasının kendisini cezbettiğini belirten Törer, "O kadar çok gönülden istedim ki bunu, o yüzden bu kadar dört elle sarıldım" itirafında bulundu. Partnerleri Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile aralarında oluşan samimiyetten de bahseden güzel oyuncu, "Sevgi ve saygı derecesindeki bağ, bizi birbirimize karşı daha güzel kıldı" ifadelerini kullandı. İşte röportajın tüm detayları…

Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

-Ülke olarak zor günlerden geçtik, geçiyoruz. Bu sürecin size yansıması nasıl oldu, neler hissetiniz? "Kuruluş Osman" ailesi olarak da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verdiniz. Hislerinizi dinleyebilir miyiz?

Hep beraber zor bir süreçten geçtik. Üzüldük, kırıldık… Fakat elimizden geleni yapmak için de birlik olduk. Bizim de 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası yaptığımız kampanyalardan bir tanesiydi ve güzel geri dönüşler alındı. Umarım da hep bu şekilde devam eder ve bunu bu şekilde atlatırız.

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Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

İLK SEZON BİTİMİNE KADAR İNANMADIM!

-Peki gündemden biraz uzaklaşalım, sizden bahsedelim… Hikayenizi dinleyebilir miyiz? Bala Hatun rolü için birçok aday arasından seçildiğinizi ve ilk profesyonel işiniz olduğunu biliyoruz. Bu süreç nasıl gelişti?

Çok ani oldu ama zorlu bir süreçti. İstanbul'a bir bağlantı kurmaya geldim ben üniversite zamanında. Workshop'lar eğitimler… Hadi audition olsun bir deneyeyim diye. Aslında tamamen kendimi keşfetmekti ve sektöre bir adım atmaktı. Derken Bala Hatun'un audition'u ile karşılaştım. Audition geldiği zaman çok zorlu bir seçme oldu. Katıldığımda aynı zamanda eğitimler alıyorum, bir yandan okula gidiyorum geliyorum. Neyse ki yaz süreci beni biraz rahatlatmıştı. Çok istedim. O anda başka seçmeler de vardı, ilk deneyimimdi. Dört elle sarıldım, "şöyle yapayım, böyle yapayım, aman olur mu?" diye. "Ay olur mu Özge, olursa okul ne olur? Yok ya bir şey olmaz onu da halledersin" böyle böyle düşüncelerle boğulurken tamam, oldu. Bir telefon geldi 'böyle böyle' diye. "Nasıl, inanmıyorum" dedim. İlk sezon bitimine kadar inanmadım bu arada, bu bir gerçek. Yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Tabii ben önce sektörü deneyimliyorum nasıl oluyor, nasıl ilerliyoruz diye. Sahne konusunda, teknik konusunda kendimi biliyorum ama sektörü bilmiyorum. Oradan yavaş yavaş ilerledik, öğrenmeye başladık ve geliştirdim kendimi.

Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

İTİRAF EDİYORUM, O KADAR ÇOK İSTEDİM Kİ…
-İlk işinin "Kuruluş Osman" gibi çok iyi bir yapımla olması bir yandan çok iyi, bir yandan da aslında kostümler olsun, at binmek olsun, kılıç kullanmak olsun, zor bir başlangıç. Derler ya bir işin en zorunu yapan kolayını rahat yapabilir diye…
Zaten beni cezbeden tarafı da buydu. Bu kadar zorlu ve hikayede karakterin bu kadar canlı olması gerçekçi olmasıydı aslında. O kadar çok gönülden istedim ki bunu, itiraf ediyorum (gülüyor). O yüzden bu kadar dört elle sarıldım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ve orada sadece oyunculuk performansı göstermiyorsun. Başka fiziki aktivitelerin de oluyor, çabaların da oluyor, aynı zamanda şartlarımız zor. Evet çok güzel bir atmosferimiz var, hikayemiz gerçekten güzel. 1300'lü yıllar yani tarihi bilmeden istediğin kadar oyunculuk yap hani hepsinin bir matematiği var. Önce onları kurmak aslında zordu. Ondan sonrası zaten birlik olunca tıkır tıkır işledi.

Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Özge Törer anlattı: Bala Hatun benim bir parçam oldu

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