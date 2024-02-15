Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
10:34
Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!
Bir elinde gitar, bir elinde kılıç olan ikiye bölünmüş bir çocuktu. Oyunculuğa da bakıyordu, izliyordu, hoşuna gidiyordu... "Tiyatroyla başlayalım, bakalım nasıl oluyor" diye süregelen serüveni, bugünlere kadar evrildi. Şimdilerde "Kuruluş Osman" dizisinde Boran Bey'i canlandıran Yiğit Uçan, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden Kuruluş Osman setine, merak edilenlerini anlattı.