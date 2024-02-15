Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Bu aralar baya yoğun gidiyor. Hatta bu aralar değil bir 5 yıldır (gülüyor). Tatlı güzel yoğunluklar. Sürekli sette geçiyor hayatımızın büyük bir kısmı.

-Şöyle en başından başlasak… Oyunculukla yolun nasıl kesişti?

Müzik vardı hayatımda benim çok küçük yaştan beri. Menajerim Rabia Sultan Düzenli ve "Kuruluş Osman" dizisinde Bayındır Bey karakterini oynayan sevgili Deniz Hamzaoğlu benim hocam tiyatrodan. Bir araya geldik üçümüz ve Rabia, "Bir bakalım mı, nasıl yapalım? Tiyatroyla başlayalım işe, bir bak bakalım nasıl oluyor" dedi. Doğru kişilerle tanışıp yola çıkınca güzel oldu her şey. Benim için böyle başladı.