Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:34

Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

Bir elinde gitar, bir elinde kılıç olan ikiye bölünmüş bir çocuktu. Oyunculuğa da bakıyordu, izliyordu, hoşuna gidiyordu... "Tiyatroyla başlayalım, bakalım nasıl oluyor" diye süregelen serüveni, bugünlere kadar evrildi. Şimdilerde "Kuruluş Osman" dizisinde Boran Bey'i canlandıran Yiğit Uçan, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden Kuruluş Osman setine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

Ünlü oyuncu Yiğit Uçan, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. "Klişe gibi gözükebilir ama uzun süren işlerin, problemsiz devam eden işlerin bence sırrı budur; biz gerçekten bir aile gibiyiz sette" dedi. Yaşadığı bir set anısını da anlatan oyuncu, "30 dakikalık sahneyi 12 günde çektik" sözleriyle şaşırttı. Programında sonunda yaptığı itirafı ise kimse beklemiyordu! İşte röportajın tüm detayları…

Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Bu aralar baya yoğun gidiyor. Hatta bu aralar değil bir 5 yıldır (gülüyor). Tatlı güzel yoğunluklar. Sürekli sette geçiyor hayatımızın büyük bir kısmı.

-Şöyle en başından başlasak… Oyunculukla yolun nasıl kesişti?

Müzik vardı hayatımda benim çok küçük yaştan beri. Menajerim Rabia Sultan Düzenli ve "Kuruluş Osman" dizisinde Bayındır Bey karakterini oynayan sevgili Deniz Hamzaoğlu benim hocam tiyatrodan. Bir araya geldik üçümüz ve Rabia, "Bir bakalım mı, nasıl yapalım? Tiyatroyla başlayalım işe, bir bak bakalım nasıl oluyor" dedi. Doğru kişilerle tanışıp yola çıkınca güzel oldu her şey. Benim için böyle başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

BİR ELİMDE GİTAR, DİĞER ELİMDE KILIÇ OLAN BİR ÇOCUKTUM

-Var mıydı çocukluktan beri böyle bir hayalin? Yani müzik üzerine mi vardı yoksa oyunculuk da aklının bir köşesinde miydi?

Aslında orası garip bir hikaye. Çünkü şöyle bir durum var orada; çocuklukta annemin büyüklerimin söylediğine göre bir elimde oyuncak gitar diğer elimde ok kılıç olan, ikiye bölünmüş bir çocuktum. Hem o tarafa bir yaklaşımım vardı, hem bu tarafa. Aslında çocuk yaşta müziğe daha yatkındım. Fakat oyunculuğa da bakıyordum izliyordum, küçük yaşta bir hoşunuza gidiyor falan. O yaşlarda aslında başlamıştım.

Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

-Kariyerindeki işler hep aksiyon ve dönem işi baktığımız zaman. Bu yönelim senin tercihin mi oldu hayat seni oraya mı sürükledi?

Her ikisi de aslında. İlk dönem işim Filinta'ydı. Çocukluk yaştan beri geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel savaş sanatları, bunlara büyük bir ilgi de duyduğum için oyunculuğun yanı sıra, böyle bir karakter gelince çok hoşuma gitmişti. Dolayısıyla severek yaptığım için bu işi Filinta bittikten sonra gelen talepler de o minimalde işlerden oldu. Ben de sevdiğim iş olduğu için dolayısıyla kabul ettim. Hem ben sevdiğim için beni buldu diyebilirim, hem de bu yönde takdir edildi, öyle devam etti.

Kuruluş Osman’ın Boran Bey’i Yiğit Uçan’dan şaşırtan itiraf: Dombra çalmayı bir gecede öğrendim!

-Farklı bir türde bir dizi/filmde rol almayı ister misin? Belki romantik komedi, dram, bilim-kurgu…

Tabii ki kesinlikle. Bu her oyuncunun hevesidir her türkü rolü oynamak, o karakterin dünyasına girmek, lezzetleri tatmak, o karakteri anlamak… Çünkü bir nevi değişik türde değişik karakterleri oynarsanız bu tanımak gibi o karakterleri aslında ve dolayısıyla sosyal hayatta tanışıp bir araya gelmediğiniz insanları oynadığınız zaman bu çok keyif verici bir şey. Ben de isterim tabii ki.

SON DAKİKA