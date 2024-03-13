Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
14:53
Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!
Sokakta oynayabilen son nesli kendi deyimiyle 'ucundan kıyısından' yakalayan, yaramaz bir çocuktu. Ailesinin polis olmasını istemesine rağmen sahnede bulunma aşkına engel olamadı. "Benim ait olduğum yer burası, başka bir yerde olmak istemiyorum" dedi ve o günden sonra tamamen sahnede kaldı. "Hayat hiçbir şeyi hiçbir zaman bana altın tepside sunmadı" diyen ünlü oyuncu Belgin Şimşek, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden Kuruluş Osman setine, merak edilenlerini anlattı.