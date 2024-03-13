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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 14:53

Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

Sokakta oynayabilen son nesli kendi deyimiyle 'ucundan kıyısından' yakalayan, yaramaz bir çocuktu. Ailesinin polis olmasını istemesine rağmen sahnede bulunma aşkına engel olamadı. "Benim ait olduğum yer burası, başka bir yerde olmak istemiyorum" dedi ve o günden sonra tamamen sahnede kaldı. "Hayat hiçbir şeyi hiçbir zaman bana altın tepside sunmadı" diyen ünlü oyuncu Belgin Şimşek, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden Kuruluş Osman setine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

"Kuruluş Osman" dizisinde 'Gonca Hatun' karakterine hayat veren Belgin Şimşek, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Şimşek, diziden teklif geleceğini hissettiğini belirtip, "Geleceğini biliyordum. Bir şeyin olacağını bilirsin ve geldiği zaman gururlanırsın ya böyle… Gonca'yı gördüm zaten, Gonca benim!" dedi. Partneriyle arasındaki uyumdan bahseden oyuncu, "Faruk'la aynı rengiz. Kafalarımız çok uyuştu ilk günden itibaren. Çok iyi arkadaş olduk, enerjimiz bütünleşti ve birbirimizi hiç yanlış anlamıyoruz." İfadelerini kullandı. Aşk üzerine de konuştu, "Her zaman bulunacak bir duygu değil, kimyayla alakalı bir duygu tamamıyla. Değerini bilmek gerekiyor" yorumunu yaptı. İşte Belgin Şimşek röportajının tüm detayları…

Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

-Nasıl gidiyor hayat, mutlu musun?

Mutluyum ya. Çok keyifli bir süreç yaşıyorum şu an. Çok mutlu ve çok huzurluyum.

-Nasıl bir çocuktu Belgin? Yaramaz, akıllı, deli dolu? Biraz bahsetsene kendinden…

Valla bunu herhalde en iyi cevaplayacak insan annemdir. Ben çok yaramaz bir çocuktum göründüğümün aksine. Sanırım sokakta oynayabilen son nesli böyle ucundan kıyısından yakaladım ben. Çok yaramazdım.

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Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

"SENİN AİT OLDUĞUN YER BURASI" DEDİLER

-Oyuncu olmak çocukluk hayalin miydi?

Aslında bu kendi içimde çok gömdüğüm bir dönem bence benim. Annem beni polis olayım diye büyüttü ve ben çok uzun süre bunu kendim istiyorum sandım. Ama böyle değilmiş. Çünkü lise bitti, üniversiteye hazırlanıyorum ve ben hala ne olmak istediğimi bilmiyorum. Emin değilim, sürekli kafamda başka şeyler dönüyor. Sonra kendi kendime şunu deşifre etmeye başladım; ben hep sahnede olmak istemişim. Bir program oluyor ben ön plandayım, tören oluyor sahnedeyim, oyun oluyor koşarak ben gidiyorum falan acaba böyle bir şey olabilir mi bu dedim. Sonra 19 yaşında tiyatro kursuna gitmeye başladım. Aynı zamanda çalışıyordum da. Hocalarımız, "senin ait olduğun yer burası" dediler. O gün bugündür sahneye çıkıyorum işte.

Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

-O an bir aydınlandın değil mi?

Evet. Sahneye çıktığımda gözlerim büyüdü ışıklar bana yansıdığı zaman. "Benim ait olduğum yer burası, başka bir yerde olmak istemiyorum" dedim ve tamamen orada kaldım artık. İlginçtir sektöre girişim de ilk audition'umda oldu. Audition vermenin nasıl bir üslup olduğunu öğrendiğim bir süreçti ve ilk verdiğim audition oldu. Ben iyi bir kanalda iyi bir rol oynayan biri oldum ve neye uğradığımı şaşırdım aslında. Kısa sürdü ama çok keyifliydi benim için.

Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

HAYAT BANA HİÇBİR ŞEYİ ALTIN TEPSİDE SUNMADI

-Oyunculuk kariyerin dikenli bir yol muydu, yoksa bu serüvende şanslı olanlardan mısın?

İkisi de. Çünkü ikisi olmadan da olmuyor. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çok inanırım ben. Bu da çok önemli. Ama emek vermeden de hiçbir şey olmuyor. Hayat hiçbir zaman bana altın tepside sunmadı bir şeyleri hep çalışmak zorundaydım. Ve şu an şu noktaya gelebildiysem de doğru kararlar aldığım için. Tabii şanslıyımdır da aynı zamanda.

Ben şeye çok inanıyorum; milyonlarca ihtimalimiz var, önümüze geliyor. Bunları görmek ya da görmemekle alakalı. Gördüğün zaman şanslı olduğunu düşünüyorsun ama zaten milyonlarca seçeneğin var aslında. Bunu biraz kendin belirliyorsun.

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