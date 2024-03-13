Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek anlattı: Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı!

-Nasıl gidiyor hayat, mutlu musun?

Mutluyum ya. Çok keyifli bir süreç yaşıyorum şu an. Çok mutlu ve çok huzurluyum.

-Nasıl bir çocuktu Belgin? Yaramaz, akıllı, deli dolu? Biraz bahsetsene kendinden…

Valla bunu herhalde en iyi cevaplayacak insan annemdir. Ben çok yaramaz bir çocuktum göründüğümün aksine. Sanırım sokakta oynayabilen son nesli böyle ucundan kıyısından yakaladım ben. Çok yaramazdım.