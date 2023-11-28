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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…
Giriş Tarihi: 28.11.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 17:25

Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Beşinci sezonda tarihi yapıma dahil olan yeni oyuncu Belgin Şimşek, seyircilerin dikkatini çekti. Dizide Gonca Hatun karakterine hayat veren Belgin Şimşek, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Kostümlü halleriyle bile adından söz ettirmeyi başaran Kuruluş Osman'ın Hileci Hatun'u gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. Alaeddin Bey'in gözdesi Gonca Hatun'un paylaşımlarına adeta yorum yağıyor! İşte Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek'in birbirinden güzel Instagram pozları…

Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

Kuruluş Osman'ın Hileci Hatun'u Belgin Şimşek sosyal medya halleri ile çok konuşulacak. Kuruluş Osman dizisi yeni sezonu yepyeni oyuncularıyla açtı. Bu isimler arasında yer alan Belgin Şimşek, tarihi yapımda Gonca Hatun rolünü canlandırıyor. Yeni sezona damgasını vuran Şimşek, Instagram pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte duru güzelliğiyle büyüleyen genç oyuncu Belgin Şimşek'in birbirinden güzel Instagram kareleri...

Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı tarihi yapım, her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

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Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran ve hiçbir rakibine göz açtırmayan dizi, yeni sezonda oyuncu kadrosuna yepyeni isimler kattı.

Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

Konusu ve başarılı oyuncularıyla adından söz ettiren yapımın beşinci sezon hikayesi, yeni oyuncuların canlandırdığı karakterler üzerinden ilerliyor. Yapıma dahil olan Gonca Hatun karakteri de onlardan biri.

Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

Yakup Bey'in kızı olan Gonca Hatun, soğukkanlı ve tedbirlidir. Asla duygularıyla hareket etmez. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser ve bunun için yapmayacağı şey yoktur.

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