Kuruluş Osman’ın Hileci Hatun’u Belgin Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Alaeddin Bey’in gözdesi duru güzelliğiyle büyülüyor…

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Beşinci sezonda tarihi yapıma dahil olan yeni oyuncu Belgin Şimşek, seyircilerin dikkatini çekti. Dizide Gonca Hatun karakterine hayat veren Belgin Şimşek, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Kostümlü halleriyle bile adından söz ettirmeyi başaran Kuruluş Osman'ın Hileci Hatun'u gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. Alaeddin Bey'in gözdesi Gonca Hatun'un paylaşımlarına adeta yorum yağıyor! İşte Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek'in birbirinden güzel Instagram pozları…