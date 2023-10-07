Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
10:35
Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 5. Sezonuna reytinglerin zirvesinde yer alarak başladı. 131. Bölümde diziye dahil olan oyuncular; Emre Bey, Faruk Aran, Emre Dinler, Ecem Sena Bayır, Aybars Düzey, Leya Kırşan ve Belgin Şimşek performansları ile adından söz ettirdi. Diziye yeni katılan isimler, oyunculuğuyla büyük beğeni toplarken, sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.