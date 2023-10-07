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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!
Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 10:35

Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 5. Sezonuna reytinglerin zirvesinde yer alarak başladı. 131. Bölümde diziye dahil olan oyuncular; Emre Bey, Faruk Aran, Emre Dinler, Ecem Sena Bayır, Aybars Düzey, Leya Kırşan ve Belgin Şimşek performansları ile adından söz ettirdi. Diziye yeni katılan isimler, oyunculuğuyla büyük beğeni toplarken, sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.

Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!

'Kuruluş Osman'ın 131. bölümünde 'Orhan Bey' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Emre Bey, oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.

Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!

Orhan Bey'in Holofira ile uyumu yoğun ilgi görürken, diziye 'Alaeddin Bey' rolüyle katılan Faruk Aran'ın annesi Bala Hatun'la olan rüya sahnesi sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!

Seyirciler; dizide Osman Bey ve ailesinin rakibi olan Germiyanoğulları'na hayat veren Mirza Bahattin Doğan, Emre Dinler ve Belgin Şimşek'in ise diziye çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı.

Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!

Yapımı Bozdağ Film'e ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman’ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü!
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