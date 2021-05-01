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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 08:49

'ın yıldızı karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum ''den geldi...

'nin sevilen dizilerinden ''ın yıldızı ünlü oyuncu araba içinde verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Son olarak araba içinde verdiği pozları ile karizmasını konuşturan Burak Özçivit'e ilk yorum rol arkadaşı '' 'tan geldi. İşte Burak Özçivit'in beğeni yağmuruna tutulan pozları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...

'nin sevilen dizilerinden ''ın yıldızı ünlü oyuncu araba içinde verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...

yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...

'ın yıldızı hayat verdiği karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...

Kendisi gibi oyuncu ile evli olan oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasını konuşturdu! Burak Özçivit'in araba pozlarına ilk yorum 'Dündar Bey'den geldi...

Son olarak araba içinde verdiği pozları ile karizmasını konuşturan 'e ilk yorum rol arkadaşı '' 'tan geldi.

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