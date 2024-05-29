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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:34

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Evcen, bu kez estetiksiz haliyle sosyal medyanın tekrar gündemine geldi. 18 yaşında ilk kez setlere 'merhaba' diyen ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in estetikten önceki o halleri!

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanan Evcen'in bu kez de 18 yaşındaki gençlik fotoğrafları sosyal medyada ilgi çekti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!

18 YAŞINDAKİ HALLERİ GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun gençlik yıllarına ait fotoğrafları ve estetiksiz hali magazin gündeminde yer aldı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!

BEĞENİ TOPLADI

Ünlü oyuncunun estetiksiz halleri de büyük beğeni topladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!

İşte Fahriye Evcen'in yıllar içerisindeki o dikkat çeken değişimi…

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