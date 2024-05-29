Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
17:34
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yıllar içindeki değişimi! İşte Fahriye Evcen’in estetiksiz halleri!
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Evcen, bu kez estetiksiz haliyle sosyal medyanın tekrar gündemine geldi. 18 yaşında ilk kez setlere 'merhaba' diyen ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in estetikten önceki o halleri!