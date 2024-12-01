Kuruluş Osman’ın yıldızı Çağrı Şensoy’dan samimi açıklamalar! ’Tecrübeli babalardan tavsiyeler alıyorum’

HAZIM KÖRMÜKÇÜ ZEYNEP ÇOK YETENEKLİ HAKAN ERATIK ÇAĞRI ŞENSOY Oyunda önemli rolü olan tipik bir karakter vardı Eva Maria diye. Yağmur'la çalışmayı çok uzun zamandır istiyorduk zaten ama anne olunca bir süre Deniz Ege'ye konsantre oldu. Artık Deniz Ege büyüdü, Yağmur da aramıza katıldı nihayet. Kız babası olacağım inşallah. Büyük heyecanım var. Nasıl olacak diye kitap karıştırıyorum. Deneyimli arkadaşlardan babalık öğütleri alıyorum. Yandın bittin diyenler var. Tatlı bir heyecan içindeyiz. Daha baba olacağımı öğrenince başka biri oldum, kucağıma alınca ne olacak düşünemiyorum. İsmi de belli. Ama şimdi söylemeyelim. Belki değişir. Ortak karar verdik. Buse aş ermedi, hazırım ama keşke yese. Dünyada bir çok ülkede seyrediliyor. İnanılmaz ilgi gösteriyorlar. Gittiğimizde gösterdikleri enerjiye çok şaşırıyorum. İnanamıyorum. Söylüyorlardı ama görmeden inanmıyorsun. YAĞMUR KAŞİFOĞLU