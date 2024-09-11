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Haberler Galeri Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!
Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:23

Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!

Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor. Meslektaşı olan eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik yürüten Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Aile hayatına verdiği önem ile övgüleri toplayan Burak Özçivit set dışındaki zamanını oğulları Karan ve Kerem ile geçiriyor. Burak Özçivit'in hayatını araştıran takipçileri ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Kuruluş’un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu. 39 yaşındaki Burak Özçivit"in memleketi merak konusu oldu. Bakın Burak Özçivit nereliymiş...

Kuruluş’un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve aile hayatı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

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Kuruluş’un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit aynı zamanda çok ilgili bir baba.

Kuruluş’un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!

Set dışındaki tüm zamanını ailesine ayıran Burak Özçivit oğulları Karan ile Kerem ile de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor.

Kuruluş’un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!

Özel hayatı markaj altında olan Burak Özçivit hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

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