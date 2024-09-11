Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:23
Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit hemşehriniz olabilir! Memleketi bakın neresiymiş!
Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor. Meslektaşı olan eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik yürüten Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Aile hayatına verdiği önem ile övgüleri toplayan Burak Özçivit set dışındaki zamanını oğulları Karan ve Kerem ile geçiriyor. Burak Özçivit'in hayatını araştıran takipçileri ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...