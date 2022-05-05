Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:22

Küstüm Latif Doğan bir tek güzeller güzeli eşine küsmemiş! Latif Doğan 35 yıllık eşini 19 kez istemiş!

'Küstüm' şarkısı ile şöhreti yakalayan Latif Doğan'ın 1987 yılında Emine Doğan ile büyük zorluklarla evlendiği ortaya çıktı. Eşini tam 19 kez istemeye gittiğini söyleyen Latif Doğan, "Bunun dışında defalarca da gayri resmi olarak onu istedim ama vermediler. Çok inatçıyım, kafama koyduğum her şeyi yaparım. İyi ki Emine Hanım ile evliyim. Eşimi çok seviyorum, 35 yıldır çok güzel bir evliliğimiz var. Çocuklarımız ve torunumuzla çok mutluyuz" dedi. Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde torun mutluluğu yaşayan Latif Doğan ile eşi Emine Doğan aile pozlarına beğeni yağıyor.