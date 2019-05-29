Lady Diana yaşasaydı bakın nasıl gözükecekti? İşte Lady Diana'nın 58.yaşındaki hali...

Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Lady Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana'nın hala birçok seveni ve hayranı bulunuyor. Güzelliğiyle ve giyimiyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Lady Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? Tüm dünyanın konuştuğu ve öldüğü günden beri hafızalardan silinmeyen Lady Diana yaşasaydı 58 yaşında olacaktı. İşte Lady Diana'nın merak edilen o görüntüsü...