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Haberler Galeri Laz Ziya'nın asi kızı Meral'di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! "Yıllar teğet geçmiş"
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:41

Laz Ziya'nın asi kızı Meral'di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! "Yıllar teğet geçmiş"

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi tekrarlarıyla hala gündemdeyken unutulmaz karakterlerin akıbeti de merak konusu oluyor. Kurtlar Vadisi'nin kuşkusuz en bilinen karakterlerinden Laz Ziya İstemi Betil 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın bir kızı efsane karakter Çakır'ın eşi iken bir kızı ise oldukça asi olan Meral'di. Laz Ziya'nın kızı Meral yani Müge Ulusoy güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Genç kızlara taş çıkaran fiziği ile beğeni toplayan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali "Yıllar teğet geçmiş" dedirtti...

Laz Ziya’nın asi kızı Meral’di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! Yıllar teğet geçmiş

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllara meydan okuyor.

Laz Ziya’nın asi kızı Meral’di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! Yıllar teğet geçmiş

Kurtlar Vadisi'nin kuşkusuz en bilinen karakterlerinden Laz Ziya İstemi Betil 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın bir kızı efsane karakter Çakır'ın eşi iken bir kızı ise oldukça asi olan Meral'di. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan 51 yaşındaki Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Laz Ziya’nın asi kızı Meral’di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! Yıllar teğet geçmiş

Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı.

Laz Ziya’nın asi kızı Meral’di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! Yıllar teğet geçmiş

Laz Ziya'nın kızı Meral yani Müge Ulusoy güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Laz Ziya’nın asi kızı Meral’di... Kurtlar Vadisi oyuncusu Müge Ulusoy güzelliğiyle parmak ısırttı! Yıllar teğet geçmiş

Genç kızlara taş çıkaran fiziği ile beğeni toplayan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali "Yıllar teğet geçmiş" dedirtti..

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