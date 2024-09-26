Giriş Tarihi: 26.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
14:40
"Leopar sevenler burada mı?" Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!
Geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer Kutluay'ın ardından kızı İrem Kutluay'ı da yurt dışına yolculayan Demet Şener duygu dolu anlar yaşamıştı. Çocuklarına oldukça düşkün olan Demet Şener onlara olan özlemini sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener paylaştığı karelerle güzelliğini konuşturmayı da biliyor. Demet Şener son olarak "Leopar sevenler burada mı?" diyerek sorduğu pozlarıyla takipçilerini hayran bıraktı. Demet Şener'in göğüs dekolteli leopar elbisesi ile pozları mest etti... İşte Demet Şener'in leopar tarzı...