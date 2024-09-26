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Haberler Galeri "Leopar sevenler burada mı?" Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!
Giriş Tarihi: 26.09.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:40

"Leopar sevenler burada mı?" Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer Kutluay'ın ardından kızı İrem Kutluay'ı da yurt dışına yolculayan Demet Şener duygu dolu anlar yaşamıştı. Çocuklarına oldukça düşkün olan Demet Şener onlara olan özlemini sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener paylaştığı karelerle güzelliğini konuşturmayı da biliyor. Demet Şener son olarak "Leopar sevenler burada mı?" diyerek sorduğu pozlarıyla takipçilerini hayran bıraktı. Demet Şener'in göğüs dekolteli leopar elbisesi ile pozları mest etti... İşte Demet Şener'in leopar tarzı...

Leopar sevenler burada mı? Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!

Leopar modasına uydu! Gözde desenlerden leopar yeniden zirveyi yaşadığı zamanlara döndü. Tarzı ve güzelliğiyle her zaman iddialı olmayı başaran Demet Şener de son olarak leopar desenli elbisesi ile takipçilerinden tam not aldı.

Leopar sevenler burada mı? Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener paylaştığı karelerle güzelliğini konuşturmayı da biliyor. Demet Şener "Leopar sevenler burada mı?" diyerek sorduğu pozlarıyla takipçilerini hayran bıraktı.

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Leopar sevenler burada mı? Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!

Demet Şener'in göğüs dekolteli leopar elbisesi ile pozları mest etti...

Leopar sevenler burada mı? Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer Kutluay'ın ardından kızı İrem Kutluay'ı da yurt dışına yolculayan Demet Şener duygu dolu anlar yaşamıştı. Çocuklarına oldukça düşkün olan Demet Şener onlara olan özlemini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Leopar sevenler burada mı? Demet Şener göğüs dekolteli leopar elbisesi ile tarzını konuşturdu!

İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenen Demet Şener, 2006'da kızı İrem'i 2009 ise oğlu Ömer'i kucağına almıştı. Ünivesiteli olan İrem Kutluay eğitim hayatına İngiltere'de devam edecek.

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