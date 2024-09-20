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Haberler Galeri Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton'un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!
Giriş Tarihi: 20.09.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:05

Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton'un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında E.Ü. adlı bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıktı. Kadına, "Alaton ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" anlamına gelen İngilizce mailler atan E.Ü.'nün mağdur kadına yaklaşmaması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde karar veren mahkeme, mağdurun hayati tehlikesinin olduğunun altını çizerek geçici koruma altına alınmasına da hükmetti.

ARZU KAYA
Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton’un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında mahkemeden tedbir kararı çıktı. Leyla Alaton'un 25 yaşındaki oğlu Efe Eros Günyeli'yi, E.Ü. adlı bir kadınla mahkemelik yapan süreç E.Ü.'ye attığı maillerle başladı. Birçok mail alan kadına ölüm tehditlerinde bulunuldu. İddiaya göre mailleri atan da Alaton ailesi adına Efe Eros Günyeli'ydi.

Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton’un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

Günyeli, İngilizce attığı bir mailde Alaton ailesinin E.Ü.'yü öldürmek için kendisini tuttuğunu belirtti. Mailde, "Hoşçakal kız kardeşim, Alaton ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.

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Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton’un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI
Ölümle tehdit edilen E.Ü. avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu. Mahkemeye tehdit maillerini de sundu. Bakırköy Aile Mahkemesi E.Ü.'nün şiddete uğraması ve uğrama tehlikesini göz önüne alarak tedbir talebini kabul etti.

Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton’un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

Efe Eros Günyeli'nin E.Ü.'ye karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme, aynı zamanda mağdur kadının bulunduğu konut, okul ve iş yerine yaklaşmamasına yönelik uzaklaştırma kararı oluşturdu.

Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton’un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"
Efe Eros Günyeli'nin fiziki mesafesini koruma yükümlülüğünün yanı sıra, E.Ü.'yü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde de hüküm oluşturan mahkeme, şikayetçi kadının hayati tehlikesinin olduğunun altını çizerek geçici koruma altına alınmasına da karar verdi. Tedbir kararlarının 3 ay süreyle geçerli sayılacağını belirten mahkeme, kararların ihlali halinde 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne zorlama hapis uygulanabileceğini de hatırlattı.

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