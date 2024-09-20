Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton’un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Efe Eros Günyeli'nin fiziki mesafesini koruma yükümlülüğünün yanı sıra, E.Ü.'yü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde de hüküm oluşturan mahkeme, şikayetçi kadının hayati tehlikesinin olduğunun altını çizerek geçici koruma altına alınmasına da karar verdi. Tedbir kararlarının 3 ay süreyle geçerli sayılacağını belirten mahkeme, kararların ihlali halinde 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne zorlama hapis uygulanabileceğini de hatırlattı.