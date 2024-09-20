Giriş Tarihi: 20.09.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
07:05
Ölüm tehdidi başını yaktı! Leyla Alaton'un basketbolcu oğlunun attığı mail davalık etti!
Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında E.Ü. adlı bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıktı. Kadına, "Alaton ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" anlamına gelen İngilizce mailler atan E.Ü.'nün mağdur kadına yaklaşmaması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde karar veren mahkeme, mağdurun hayati tehlikesinin olduğunun altını çizerek geçici koruma altına alınmasına da hükmetti.