Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Alman bir annenin ve Türk bir babanın kızısınız. Nedir her iki ülkenin de en sevdiğiniz özellikleri?

- Almanların disiplini, Türklerin sıcakkanlılığı.



- Türkiye'de tanınan bir isimsiniz. Almanya'ya gittiğinizde daha mı rahat hareket ediyorsunuz, orada da tanıyorlar mı sizi?

- Ben de "Almanya'da tanınmam, daha rahat hareket ederim" diye düşünüyordum. Ama en son bir iş görüşmesi için Berlin'e gittiğimde çoğunluğun beni tanıdığını fark ettim. Bir kafede oturuyorduk ve neredeyse herkes fotoğraf çektirmek için yanıma geldi. Çok şaşırdım. Bunda Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye olan özlemi etkili bence. Her projeyi, her olayı, her diziyi çok da büyük bir merakla bekliyorlar. Gurur duyuyorlar ve takip ediyorlar.