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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

, 10 yıldır hepsi hafızalarımıza kazınan dizilerde ve dört sinema filminde rol aldı. Kısa süre önce yeni dizisiyle ekranlara yeniden merhaba diyen eski güzellerinden Tuğutlu, "Bu meslekte güzel bir kadın yetenekli olduğunu daha fazla göstermek zorunda kalıyor" diyor

Giriş Tarihi: 29.09.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 09:47
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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

İDİL DEMİREL

2008 yılında birinci seçildiği Miss Turkey yarışmasıyla dikkatleri çekti. Birçok mankenlik yarışmasını kazandı. Ardından oyunculuk serüveninde başarıyı yakaladı. 10 yıldır hepsi hafızalarımıza kazınan dizilerde ve dört sinema filminde rol aldı. Kimden mi söz ediyoruz: 'dan... Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanmaya başlanan Kızım dizisiyle yeniden ekranlarda görmeye başladığımız Tuğutlu ile bir araya geldik. Kariyerinden, ailesinden ve modadan söz ettik.

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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Alman bir annenin ve Türk bir babanın kızısınız. Nedir her iki ülkenin de en sevdiğiniz özellikleri?

- Almanların disiplini, Türklerin sıcakkanlılığı.

- Türkiye'de tanınan bir isimsiniz. Almanya'ya gittiğinizde daha mı rahat hareket ediyorsunuz, orada da tanıyorlar mı sizi?

- Ben de "Almanya'da tanınmam, daha rahat hareket ederim" diye düşünüyordum. Ama en son bir iş görüşmesi için Berlin'e gittiğimde çoğunluğun beni tanıdığını fark ettim. Bir kafede oturuyorduk ve neredeyse herkes fotoğraf çektirmek için yanıma geldi. Çok şaşırdım. Bunda Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye olan özlemi etkili bence. Her projeyi, her olayı, her diziyi çok da büyük bir merakla bekliyorlar. Gurur duyuyorlar ve takip ediyorlar.

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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Alman bir annenin kızı olmak, Türkiye'de yaşamak zorluk yarattı mı sizde hiç?

- Küçük yaşta Türkiye'ye geldim ve okula da burada başladım. O yüzden adapte olmak zor olmadı. Sadece iki farklı kültürle büyümek insanın farklı tepkiler verebilmesine sebep oluyor. Bunun avantajı da büyük. Çünkü farklı kültürler tanımak insanı daha hoşgörülü ve farklı düşüncelere açık hale getiriyor. Empati kurabiliyorsun.

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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Anneniz hukukla ilgileniyormuş...

- Evet, annem hukukçu. Almanya'da hukuk eğitimi alıyor. Türkiye'ye geldikten sonra uzun süre bir Alman şirketin yöneticiliğini yaptı. Yoganın hayatını değiştirdiğini görünce de işini bırakıp yogaya yöneldi.

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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Nasıl bir anne-kız ilişkiniz vardır?

- Anne-kız her zaman çatışır ya bizde de aynı şeyler vardı. Özellikle daha küçük yaşlarda. Şimdi annemi daha iyi anlıyorum.

- Sanatla ilgilenmenize ailenizin tepkisi nasıl oldu peki?

- Her zaman destek oldular bana. "Ne yaparsan yap her zaman arkandayız" dediler. Tabii ki beni yıpratacak, üzecek bir şey yapmama asla izin vermediler. Ne karar alırsam alayım arkamda olacaklarını bildiğim için bu işe girebildim ve ilerleyebildim.

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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Şu an nasıl size karşı tepkileri?

- Çok memnunlar. Ailede hiç oyunculuk yapan olmadığı için ilginç geliyor onlara.

- Peki ailede sanata yeteneği olan var mı?

- Dedem sanırım. O kendi kendine keman çalmaya başlamış mesela. Ben de biliyorsunuz müzik eğitimiyle başladım. Ve sanatın başka bir dalına yöneldim.

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: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar
Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

- Anadolu lisesi mezunu, konservatuvar eğitimli ve Alman dili ve edebiyatı öğrencisi tescilli güzel bir genç kadın... Var mı hiç kendinizde eksik bulduğunuz bir nokta? Ya da "ileride şunu da eklemek isterim kendime" dediğiniz şeyler?

- Bir lisan daha öğrenmek isterim. Mesela Fransızca konuşabilmeyi gerçekten çok istiyorum. Bir de ilk göz ağrım müzik. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak isterim.

- Bir müzikalde rol almak mı mesela hayaliniz?

- Konservatuvar eğitimine çok küçük yaşlarda başladım. Müzikle büyüdüğüm için ilerleyen yıllarda onunla ilgili bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Şu an hobi gibi devam ediyorum. Küçük projelerde yer alıyorum. Bir albümde bir parça seslendirdim, bir film için şarkı söyledim. Öyle işler geldiğinde çok mutlu oluyorum. Müzikal tabii ki çok büyük bir hayalim. Ama çok az yapılıyor Türkiye'de. Belki bir gün yurt dışında bir müzikalde yer alırım.

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