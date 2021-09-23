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Haberler Galeri Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu'ya rekor beğeni!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:16

Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu'ya rekor beğeni!

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, sezonun yorgunluğunu Ege'de atmaya devam ediyor. Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde boy gösteren Tuğutlu, pek çok ünlü ismin aksine tatil keyfini sürdürüyor. Yazın son günlerinin tadını çıkaran güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım büyük ilgi topladı, rekor beğeni aldı.

Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu’ya rekor beğeni!

Hareketli geçen Bodrum günlerinin ardından ünlüler de tatillerini sonlandırarak teker teker İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Ancak bazı isimler, hala tatil modundan çıkmadı.

Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu’ya rekor beğeni!

O isimlerden biri olan oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu, sosyal medya hesabından bikinisiyle yaza veda paylaşımı yaptı.

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Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu’ya rekor beğeni!

"YAZIN SON GÜNLERİNİN TADINI ÇIKARIRKEN"

Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' isimli dizide rol alan Tuğutlu, Instagram sayfasından siyah bikinisiyle olan karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu’ya rekor beğeni!

Leyla Lidya Tuğutlu, paylaştığı bu fotoğrafa, "Yazın son günlerinin tadını çıkarırken" notunu düştü.

Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu’ya rekor beğeni!

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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