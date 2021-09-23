Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:12Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:16
Leyla Lydia Tuğutlu yaza veda edemiyor! Siyah bikinili pozlarını yayınlayan Leyla Lydia Tuğutlu'ya rekor beğeni!
Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, sezonun yorgunluğunu Ege'de atmaya devam ediyor. Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde boy gösteren Tuğutlu, pek çok ünlü ismin aksine tatil keyfini sürdürüyor. Yazın son günlerinin tadını çıkaran güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım büyük ilgi topladı, rekor beğeni aldı.