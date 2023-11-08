Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 07:15

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür"

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'un, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı ve Arap ülkelerinin liderlerinin sessizliğini eleştirdiği şarkısı yeniden gündem oldu. Boutros, şarkısında Arap coğrafyasının sessizliğini eleştiriyor, Gazzelilerin, Siyonist zulme boyun eğmemesi gerektiğini belirtiyor. İşte yeniden marş olan o şarkının sözleri: "Milyonlar nerede? Arap milleti nerede? Arap öfkesi nerede? Arap kanı nerede? Arap şerefi nerede? Allah bizimledir. Siyon çocuklarından daha güçlü, daha büyüktür! Assın öldürsün, gömsün kabre koysun, yurdum boyun eğmez. Kırmızı kanım, limon tadında yeşil sular... Allah bizimledir. Siyon çocuklarından daha güçlü daha büyüktür."