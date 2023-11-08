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Haberler Galeri Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür"
Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 07:15

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür"

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'un, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı ve Arap ülkelerinin liderlerinin sessizliğini eleştirdiği şarkısı yeniden gündem oldu. Boutros, şarkısında Arap coğrafyasının sessizliğini eleştiriyor, Gazzelilerin, Siyonist zulme boyun eğmemesi gerektiğini belirtiyor. İşte yeniden marş olan o şarkının sözleri: "Milyonlar nerede? Arap milleti nerede? Arap öfkesi nerede? Arap kanı nerede? Arap şerefi nerede? Allah bizimledir. Siyon çocuklarından daha güçlü, daha büyüktür! Assın öldürsün, gömsün kabre koysun, yurdum boyun eğmez. Kırmızı kanım, limon tadında yeşil sular... Allah bizimledir. Siyon çocuklarından daha güçlü daha büyüktür."

HARUN SEKMEN
Lübnanlı sanatçı Julia Boutros’dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'un, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı ve Arap ülkelerinin liderlerinin sessizliğini hedef alan etkileyici sözlere sahip şarkısı yeniden gündem oldu.

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros’dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür

Daha önce de benzer nitelikte şarkılar yapan Boutros, Arapların ayağa kalkması gerektiğini ve zulme dur demesi gerektiğini, "Milyonlar nerede? Arap öfkesi nerede? Allah bizimledir. Siyon çocuklarından güçlüdür" isimli şarkısında haykırıyor.

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Lübnanlı sanatçı Julia Boutros’dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür

DİRENİŞE ÖVGÜ

7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir zulüm fırtınası estiren İsrail'e öfke her alanda büyüyor. 1 Nisan 1968 doğumlu Lübnanlı şarkıcı Julia Boutros, Filistin'de İsrail eliyle gerçekleştirilen ve yıllardır süren sistematik soykırımı anlatan şarkısı büyük beğeni topladı.

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros’dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür

Arap coğrafyasının sessizliğinin de eleştirildiği şarkıda, Gazzelilerin, Siyonist zulme boyun eğmeyeceği ve zaferin geleceği çarpıcı sözlerle vurgulanıyor.

Lübnanlı sanatçı Julia Boutros’dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür

"ARAP ÖFKESİ NEREDE?"
Zaferin vurgulandığı ve Filistinlilerin bütün zorluklara rağmen Filistinlilerin yılmayacağının belirtildiği şarkıda şu sözler yer alıyor:
"Milyonlar nerede? Arap milleti nerede? Arap öfkesi nerede? Arap kanı nerede? Arap şerefi nerede? Milyonlar nerede? Allah bizimledir. Siyon çocuklarından daha güçlü daha büyüktür.

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