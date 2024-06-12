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Haberler Galeri Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:55

Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

2021 yılında Nazlı Sabancı ile görkemli bir düğünle dünya evine giren Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası magazin kulislerini çalkalamıştı. Sosyeteye bomba gibi düşen iddiaların sahibi olan F.D. isimli bir kadın 3 yaşında olan oğlu Uzay D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek Sabancı'ya babalık davası açmıştı. F.D., soy bağının Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi yoluyla tespitinin yapılıp çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etti. İddialar sonrası Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi...

Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

3 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

10 Ekim 2021'de Nazlı Kayı ile nikah masasına oturan Hacı Sabancı'nın başka bir kadından 3 yaşında bir oğlunun olduğu yönündeki iddialar bomba etkisi yarattı.

Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

Nazlı Sabancı ile evliliğinden Arzu Alara ismini verdikleri bir kız çocuğu olan Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten Uzay isimli 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden F.D., (42) Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

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Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

İddialar sonrası Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi...

Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

F.D mahkemeden Uzay D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

F.D., mahkemeye sunduğu dilekçede çocuğu Uzay için, "Uzay'ın biyolojik babası Hacı Sabancı'dır" ifadelerinin yanı sıra fotoğrafını da paylaşarak Sabancı ile oğlu arasında fiziki benzerlik bulunduğuna yer verildi.

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