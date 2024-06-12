Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!

Nazlı Sabancı ile evliliğinden Arzu Alara ismini verdikleri bir kız çocuğu olan Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten Uzay isimli 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden F.D., (42) Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.