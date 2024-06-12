Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
09:55
Magazine bomba gibi düşen babalık davası! Evlilik dışı oğlu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi!
2021 yılında Nazlı Sabancı ile görkemli bir düğünle dünya evine giren Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası magazin kulislerini çalkalamıştı. Sosyeteye bomba gibi düşen iddiaların sahibi olan F.D. isimli bir kadın 3 yaşında olan oğlu Uzay D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek Sabancı'ya babalık davası açmıştı. F.D., soy bağının Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi yoluyla tespitinin yapılıp çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etti. İddialar sonrası Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi...