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Haberler Galeri Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 14:32

Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra 2015 yılında hayatlarını birleştiren Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç 2017 yılında ise yollarını ayırmıştı. Boşanma sonra bir daha hiçbir şey Merve Boluğur için aynı olmadı. İşte ve aşkta kaybeden Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez nikah masasına oturmuş ve DJ Mert Aydın'a 'evet' demişti. Merve Boluğur'un bu evliliği ise sadece 53 gün sürmüştü. Merve Boluğur'un tuhaf halleri, paylaşımları sık sık gündeme gelirken ilginç bir gelişme yaşandı. Merve Boluğur'un boşanma sonrası aralarının bir daha hiç iyi olmadığı eski eşi Murat Dalkılıç'ın oyuncunun evinin sokağında görüntülenmesi kafaları karıştırdı. İşte magazine bomba gibi düşen ve "Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur barıştı mı?" sorularına neden olan olayın ayrıntıları...

Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı. Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.

Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Boşanma sonra bir daha hiçbir şey Merve Boluğur için aynı olmadı. İşte ve aşkta kaybeden Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez nikah masasına oturmuş ve DJ Mert Aydın'a 'evet' demişti.

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Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Özel hayatıyla magazin gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alan Merve boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmuştu.

Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Fakat gösterişli düğün hüsranla son bulmış, 53 gün süren evlilik tek celsede anlaşmalı olarak bitmişti.

Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu.

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