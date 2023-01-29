Magazine bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evnin sokağında yakalandı! Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur yeniden mi?

Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 14:32

Uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra 2015 yılında hayatlarını birleştiren Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç 2017 yılında ise yollarını ayırmıştı. Boşanma sonra bir daha hiçbir şey Merve Boluğur için aynı olmadı. İşte ve aşkta kaybeden Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez nikah masasına oturmuş ve DJ Mert Aydın'a 'evet' demişti. Merve Boluğur'un bu evliliği ise sadece 53 gün sürmüştü. Merve Boluğur'un tuhaf halleri, paylaşımları sık sık gündeme gelirken ilginç bir gelişme yaşandı. Merve Boluğur'un boşanma sonrası aralarının bir daha hiç iyi olmadığı eski eşi Murat Dalkılıç'ın oyuncunun evinin sokağında görüntülenmesi kafaları karıştırdı. İşte magazine bomba gibi düşen ve "Eski aşıklar Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur barıştı mı?" sorularına neden olan olayın ayrıntıları...