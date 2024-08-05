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Haberler Galeri Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 06:50

Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösterime girmesinin hemen ardından İlkim Karaca proje için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle filmin gösterime girmemesi adına ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etmişti. Cem Karaca hayranlarının sabırsızlıkla beklediği film mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Ancak yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme filmin tekrar hayranlarıyla buluşmasına karar verdi.

ATAKAN IRMAK
Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin 26 Ocak'ta gösterime girmesine karar verilmesinin ardından dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı. Açılan dava kapsamında filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sunmuştu.

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Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

FİLMİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Filmin yapım sürecinde filmde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığını iddia eden Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tarafından açılan "Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini" davanın ara kararında, davacının 3,5 milyon TL teminat bedelini yatırması hâlinde filmin gösterimlerinin tedbir kararıyla durdurulacağı açıklanmıştı.

Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

İlkim Karaca'nın bu meblağı yatırmasıyla vizyon macerası süren Cem Karaca'nın Gözyaşları gösterimden kaldırılmıştı.

Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

FİLM TEKRAR HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Filmin durdurulması kararına Fikri Harika Production ve Aytaç Medya itiraz etti. Yapılan itirazda merhum Cem Karaca'nın diğer mirasçısı olan oğlu Emrah Karaca'nın eserlerin kullanılmasında muvafakati olduğu belirtildi.

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