Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!

FİLMİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Filmin yapım sürecinde filmde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığını iddia eden Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tarafından açılan "Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini" davanın ara kararında, davacının 3,5 milyon TL teminat bedelini yatırması hâlinde filmin gösterimlerinin tedbir kararıyla durdurulacağı açıklanmıştı.