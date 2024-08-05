Giriş Tarihi: 05.08.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
06:50
Mahkemeden yeni karar çıktı! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi aile arasında çıkan kriz sonucu vizyondan kaldırılmıştı!
Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösterime girmesinin hemen ardından İlkim Karaca proje için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle filmin gösterime girmemesi adına ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etmişti. Cem Karaca hayranlarının sabırsızlıkla beklediği film mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Ancak yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme filmin tekrar hayranlarıyla buluşmasına karar verdi.