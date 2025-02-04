Mahmut Tuncer’in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

'Leylo', 'Lo Lo', 'Ay Gördüm Allah', 'Altın Dişli Hayriye' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, annesinin vefatıyla sarsıldı. Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy hayatını kaybetti. Ünlü isim, vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. 'ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU' Türk Halk müziğinde ölümsüzler arasına giren Mahmut Tuncer vefat haberini şu sözlerle verdi: 'Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız.' CENAZE DETAYLARI Tuncer, cenaze töreni detaylarını da şu sözlerle duyurdu: 'Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak'