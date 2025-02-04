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Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:17

Mahmut Tuncer'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer acı haberle sarsıldı. Mahmut Tuncer annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mahmut Tuncer’in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

'Leylo', 'Lo Lo', 'Ay Gördüm Allah', 'Altın Dişli Hayriye' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, annesinin vefatıyla sarsıldı.

Mahmut Tuncer’in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy hayatını kaybetti. Ünlü isim, vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mahmut Tuncer’in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

"ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Türk Halk müziğinde ölümsüzler arasına giren Mahmut Tuncer vefat haberini şu sözlerle verdi:

"Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız."

Mahmut Tuncer’in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

CENAZE DETAYLARI

Tuncer, cenaze töreni detaylarını da şu sözlerle duyurdu:

Mahmut Tuncer’in acı günü! Annesi hayatını kaybetti!

"Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak"

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