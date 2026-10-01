Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklara el konulması kararı aldı. Sütşurup ve eşi Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşıyor. Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti.