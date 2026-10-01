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Haberler Galeri Magazin Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan 11 milyarlık vurgun sefası!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 06:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 07:33

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Fon soruşturması öncesinde 11 milyarlık kayıpla Dubai'ye kaçan Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ile mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı. Adli süreçlere rağmen eşi Mustafa Sandal ile Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmeye devam eden Sütşurup'un harcamaları kentteki Türklerin diline düşerken, konser gelirinden fazlasını özel jet kirasına harcayan Sandal'ın "Maddi ortaklığım yok" açıklaması sosyal medyada tepki topladı.

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EVREN ABDULLAHOĞLU
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Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Melis Sütşurup, fon soruşturması açılmadan hemen önce yaptığı 11 milyarlık vurgun ile kayıplara karışmıştı. Daha sonra Sütşurup'un Dubai'ye yerleştiği eşi Mustafa Sandal'ın da oradan oturma izni aldığı ortaya çıktı.

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklara el konulması kararı aldı. Sütşurup ve eşi Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşıyor. Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti.

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Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Üstelik Sandal konserden 2.8 milyon lira alırken özel uçağa 3.5 milyon lira vermekten kaçınmadı. Sütşurup'un Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi ise şehirde yaşayan Türklerin dilinde.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Sütşurup'un lüks tutkusu ve oğlunu yapay zekayla eğitim veren bir koleje yazdırması ise savurganlık olarak değerlendiriliyor.

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

BABA TESCİLLİ MANİPÜLATÖR ÇIKTI
BABA Cihan Sütşurup'un borsada manipülasyon olayı, ilk olarak 2002 yılında patlak vermişti. Baba Sütşurup, sermaye piyasası incelemelerinde borsa manipülasyonu yaptığı için ceza almış.

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

SANDAL'IN AÇIKLAMASI ESPRİ MALZEMESİ OLDU
EŞİ 11 milyar vurgun yapan Mustafa Sandal'ın, "Müzik dışında gelirim yok, eşimle maddi ortaklığım yok" açıklaması olay oldu.

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Sosyal medyada bir vatandaş "Mustafa Sandal neredeyse karısı için 'Benim karım değil' diyecek yorumunu yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz da açıklama karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: Mustafa Sandal, neredeyse 'Karımı tanımıyorum' diyecek."

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

O ŞARKI YENİDEN GÜNDEM OLDU
Mustafa Sandal'ın eşi sayesinde bir anda 11 milyarlık vurgun parasına konması sosyal medyada epey konuşuldu.

Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan 11 milyarlık vurgun sefası!

Nisa Çaydan isimli vatandaş, Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısına gönderme yaparak, "Kız seni alan yaşadı" öyle mi Mustafa Sandal? Şimdi eşin Melis Sandal Sütşurup'un serveti ve fon iddiaları konuşuluyor."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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