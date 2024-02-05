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Haberler Galeri Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 06:01

Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

Çocukluk yıllarında Kadir İnanır, Banu Alkan ve İhsan Yüce ile aynı seti paylaşan 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı yıllar sonra ortaya çıktı. Maneviyata yönelen Mesut Çakarlı, son hali ve yeni mesleğiyle hayranlarını adeta şoke etti. Eski yaşantısını geride bırakan Çakarlı, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı, zakir oldu. Mesut Çakarlı'nın son hali ve yeni işi sosyal medyada gündem oldu. İşte 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı Mesut Çakarlı'nın değişen hayatı ve son görüntüsü…

Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! ’Vizontele’nin ’Rıfat’ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

Çocuk yıldız Mesut Çakarlı, bir zamanlar Kadir İnanır, Banu Alkan ve İhsan Yüce ile aynı seti paylaşıyordu. 'Vizontele'nin 'Rıfat' karakteri olarak gönüllere taht kuran Mesut Çakarlı'nın son haliyle şaşırttı.

Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! ’Vizontele’nin ’Rıfat’ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

'Vizontele'de 'Rıfat' karakteriyle hafızalara kazınan Mesut Çakarlı, yeni işiyle hayranlarını şaşırttı.

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Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! ’Vizontele’nin ’Rıfat’ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

Çakarlı, 2018 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun bir alt birimi olarak Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'nde zakir olarak çalışıyor.

Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! ’Vizontele’nin ’Rıfat’ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

ZAKİR NEDİR?

Kelime anlamı; mistik İslamda yükselmek için zikrullah yapan kişidir. Tekke ve dergahlarda kurumsal bir kimlik kazanarak ilahi okuyan ve cehri zikir yaptıran görevliye de bu isim verilir.

Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! ’Vizontele’nin ’Rıfat’ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

MESUT ÇAKARLI KİMDİR?

Mesut Çakarlı 19 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Sanat yaşamına 1982 yılında Hadi Çaman'ın yönettiği "Rüyaların En Güzeli" adlı çocuk oyunuyla başlayan Mesut Çakarlı çocuk oyuncu olarak birçok sinema filminde yer almıştır.

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