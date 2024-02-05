Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi ise duyanları şaşırttı! ’Vizontele’nin ’Rıfat’ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!

Çakarlı, 2018 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun bir alt birimi olarak Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'nde zakir olarak çalışıyor.