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Haberler Galeri Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:45

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!

2015 yılında hayata veda eden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu. Prof. Caner Taslaman ile birlikte gerçekleştirdikleri Yaratılış projesinin ardından bir programa konuk olan İpek Açar ve Alper Kömürcü, aşklarını ve tanışmalarını ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, ikinci kez anne olmuştu. İpek Açar ve Alper Kömürcü, aşklarını ve tanışmalarını katıldığı programda ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!

"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERLERİ'YLE TANIŞTIK

İpek Açar; "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş "Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni" dedi.

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Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!

"BÜYÜK LAF ETTİM"
"Hayat her seferinde koca koca laflar edince, büyük büyük tokatları bize atmayı çok seviyor" diyen Açar, "Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Aslı Gönül 3 aylıkken o hastalıklar tekrar etmeye başladı. Biz kimseye yansıtmadık ama bir yandan da hastalık zorluğuyla uğraşıyorduk. Ben artık kimseyi sevemem, Aslı Gönül'le hayatımı devam ettiririm diyordum" dedi.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!

"MUCİZE DİYORUM BEN"

Açar, "Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık. Değişik hisler kıpırdamaya başladı. Arkadaşlığımız bir süre devam etti, sonra aşka dönüştü Alper'e çok teşekkür ediyorum. Benim gibi çocuğu olan, eşlerini kaybetmiş ve benim hayatım bitti gibi bakan insanların, yeniden ayağa kalkabileceği, güzelliklerin hayatınıza girebileceğinin kanıtıyım ben. Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Tesadüfler eseri karşılaştık, mucize diyorum ben" açıklamasında bulundu.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!

"ALPER'E ÇOK ZOR OLACAK DEDİM! HER ŞEYE HAZIRIM DEDİ!"

Şarkıcı şöyle devam etti: Alper'e çok zor olacak dedim. Geçmişte herkesin çok sevdiği, hepimizin evinde şarkıları dinlenen biriyle evliydim... Bize iyi bakan da olacak, kötü bakan da olacak. Biz bu duyguyu anlamıyoruz ama, kötü bakanlar var... Önceliğim Aslı Gönül olacak dedim, her şeye hazırım, aşık oldum ben dedi... Alper Aslı Gönül'ün hayatında da çok özel bir yerde Alper Abisi olarak.

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