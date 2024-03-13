Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
10:45
Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü ilk kez açıkladı! Ünlü çift bakın nasıl tanışmış!
2015 yılında hayata veda eden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu. Prof. Caner Taslaman ile birlikte gerçekleştirdikleri Yaratılış projesinin ardından bir programa konuk olan İpek Açar ve Alper Kömürcü, aşklarını ve tanışmalarını ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.