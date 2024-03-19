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Haberler Galeri Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü'den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:31

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü'den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

2015 yılında hayata veda eden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu. Müzisyen Alper Kömürcü, Kur'an-ı Kerim araştırmacısı ve yazar Caner Taslaman'la iş birliği yaparak "Yaratılış" adında, oratoryo türünde bir eser hazırladı. Eşi İpek Açar da çalışmaya sesiyle destek verdi. İpek Açar ile Alper Kömürcü, verdikleri röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü çift haklarından merak edilenleri anlattı.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü’den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü, Hürriyet'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yaratılış", 8 Mart'ta yayınlandı. Projeyi anlatır mısınız, nasıl bir çalışma oldu?

- Alper Kömürcü: Pandemide insanlık tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyordum. Yolum Kur'an-ı Kerim'le kesişti. Bir Müslüman olarak ciddi şekilde okumamıştım. Onu ders gibi elimde kâğıt kalemle okumaya başladım. Aklıma takılan sorulara yanıt bulmak için araştırma yaparken Caner Taslaman'ın bir videosuna denk geldim. İnançlı yaşamanın hayatı daha anlamlı kıldığını anlatan programlarından bazı kesitleri bir araya getirip arkasına da müzik eklemişler. Bundan çok etkilendim. Sonra dedim ki; ben bu kadar etkilendiysem, bunun arkasına özel müzikler yaparsam bambaşka bir şey olur ve birçok insan bundan etkilenebilir. Caner Hoca'ya ulaştım.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü’den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

Tanışıyor muydunuz?

- Alper Kömürcü: Tanışmıyorduk. Instagram'dan ulaşıp detayları anlattım, çok sıcak baktı. Buradaki kurgumuz şu; elimizde bir metin var, bu metin koro, büyük bir orkestra ve anlatıcıyla sunuluyor. Bunun klasik müzikteki karşılığı oratoryo. Ama biz bunu daha modern hale getirip, işin içine İpek'in sesini ekleyip, şarkı formunu katıp, orkestranın içine daha popüler enstrümanlar koyup bambaşka bir hale getirdik. Sahne için de bunu teknolojiyle süsleyerek büyük bir gösteri planladık. İlk yarım saatlik kısmını albüm olarak yayınladık. İnşallah geri kalan yarım saatlik kısmını da albüm olarak yayınlayacağız. Bu proje dünyada tek. Metin yazarlığını Caner Taslaman yaptı, besteleri de ben. İpekçiğim de güzel sesiyle bize eşlik etti.

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Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü’den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

İSLAM DÜNYASINA BÜYÜK BİR KATKI

Alışılanın dışında olduğu için aynı zamanda eleştiriye de açık...

- Alper Kömürcü: Ben hissettiğim şeyi yaptım. Ki yaptığım işleri sevmem, dinlemeyi de istemem. Çünkü hata bulurum. Ama bu içime sindi.

- İpek Açar: Çok büyük bir katkı İslam dünyası için. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Alper ilk anlattığında ben bile bir düşündüm; "Fikir olarak müthiş ama nasıl olacak acaba?" diye. Ama dinlediğimde çok etkilendim. Mehmet Okuyan Hoca da dinledi ve "Biz o kadar kitaplar yazdık, televizyon programları yaptık ama sizin yaptığınız bu iş daha fazla kitleye ulaşabilir. Çok güzel bir iş yapmışsınız" dedi.

- Alper Kömürcü: Modern bir hayat var ama diğer tarafta çok katı birtakım söylemler, farklı bir bakış açısı var. Ben derinine inince, inançlı yaşamda buldum huzuru ve keyfi. Aslında modern hayatla hiçbir şeyin çakışmadığını görebiliyoruz.

- İpek Açar: Şunu iddia ediyorum; katı bakanlar, bu projeyi dinlerlerse itiraz edecekleri hiçbir şey bulamayacaklar. Çünkü Allah'ın mucizelerini ve aslında yaratılışı o kadar güzel anlatan bir çalışma ki, pek çok ruha hitap edeceğini düşünüyorum.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü’den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

İpek Hanım siz eseri seslendirirken ne hissettiniz?

- İpek Açar: Çok keyifliydi. Müzik zaten Allah'ın bizlere bahşettiği bir nimet. O nedenle her türü çok güzel. Bu projeye oğlumuz Ömer'in bile katkısı var.

İPEK'LE TANIŞMAMIZ DA MUCİZE, ÖMER'İN DOĞUMU DA

Evlat edinmeyi planlarken hamile kaldınız. Yaşadığınız o mucizevi süreç mi ilham verdi size?

- Alper Kömürcü: Bizim İpek'le tanışmamız da, evlenmemiz de, Ömer de mucize.

- İpek Açar: Allah nasip ettiği zaman her şey oluyor. İkimiz de müzik sektörünün içinde onca sene hiç tanışmadık. Ben "İyi ki Doğdun Kayahan" konserlerinden birini senfonik yapmak istediğimde İskender Paydaş tanıştırdı bizi. Sonrasında birlikteliğimiz başladı. Evlenmeden önce Alper'e sağlık durumumdan dolayı çocuk doğurabileceğimi düşünmediğimi söyledim. Onun bir evladı yoktu. Kalbi insan sevgisiyle dolu ve çocukları da çok seviyor. Ama Alper kocaman yüreğiyle dedi ki; "Biz de evlat ediniriz." Sonuçta evlendik ve çok şükür Ömer'imiz dünyaya geldi. Hamilelik esnasında bu projenin birinci albümünün bitmesi de bizi ayrıca etkiledi. Zaten kalbimiz hep minnetle doluydu, Allah'ın mucizelerine hep şükrediyorduk. Farklı bir kalp çarpıntısı getirdi bize.

Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü’den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

"Yaratılış"tan sonra başka eserler de çıkacak mı?

- Alper Kömürcü: Dört tane eser var. Bunlardan ikisi şarkı formunda. Diğerlerinin tarzı daha başka. Biri daha enstrümantal ve anlatıcı ile ilerliyor. Bir tane de büyük davullar ve yaylı orkestra ile interaktif zikir yapılan eser var.

YÜKSEK HIRSLI İNSANLAR DEĞİLİZ

Evde de birliktesiniz, iş hayatında da. Bu durumun zorlukları ve kolaylıkları neler?

- Alper Kömürcü: Biz hiç zorluk yaşamıyoruz işimizi severek yaptığımız için. Ayrıca ikimiz de yüksek hırslı insanlar değiliz. Hayatı dengede yaşamaya çalışıyoruz.

- İpek Açar: Hayata bakışımız da işe bakışımız da aynı. İkimiz de disiplinliyiz. Bu benim için çok rahatlık. Çok şanslıyım ben. Sırtımı o anlamda Alper'e çok yasladım.

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