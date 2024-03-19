Maneviyata yönelen İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü’den samimi açıklamalar! “İpek’le tanışmamız da mucize Ömer’in doğumu da”

İSLAM DÜNYASINA BÜYÜK BİR KATKI

Alışılanın dışında olduğu için aynı zamanda eleştiriye de açık...

- Alper Kömürcü: Ben hissettiğim şeyi yaptım. Ki yaptığım işleri sevmem, dinlemeyi de istemem. Çünkü hata bulurum. Ama bu içime sindi.

- İpek Açar: Çok büyük bir katkı İslam dünyası için. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Alper ilk anlattığında ben bile bir düşündüm; "Fikir olarak müthiş ama nasıl olacak acaba?" diye. Ama dinlediğimde çok etkilendim. Mehmet Okuyan Hoca da dinledi ve "Biz o kadar kitaplar yazdık, televizyon programları yaptık ama sizin yaptığınız bu iş daha fazla kitleye ulaşabilir. Çok güzel bir iş yapmışsınız" dedi.

- Alper Kömürcü: Modern bir hayat var ama diğer tarafta çok katı birtakım söylemler, farklı bir bakış açısı var. Ben derinine inince, inançlı yaşamda buldum huzuru ve keyfi. Aslında modern hayatla hiçbir şeyin çakışmadığını görebiliyoruz.

- İpek Açar: Şunu iddia ediyorum; katı bakanlar, bu projeyi dinlerlerse itiraz edecekleri hiçbir şey bulamayacaklar. Çünkü Allah'ın mucizelerini ve aslında yaratılışı o kadar güzel anlatan bir çalışma ki, pek çok ruha hitap edeceğini düşünüyorum.