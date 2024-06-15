Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi ile değişti! Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı...

Modellik ve oyunculuk yapan Meriç Erkan geçmişe sünger çekti ve kendini maneviyata verdi. Bir dönem çılgın danslarıyla ekranların renkli simalarından olmayı başaran Meriç Erkan uzun süre ortalardan kaybolmuş ve değişimi ile herkesi şaşırtmıştı.