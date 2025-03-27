Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Öte yandan Alman model Ann-Kathrin Rudel de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geldi. Ailesi ve tüm arkadaşları kendisi için bu özel günü herkesten uzakta Türkiye'de geçirmesine şaşırdı. Ancak Rudel, onlara en mutlu hissettiği yerde olmak istediğini söyledi.