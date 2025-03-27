Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:46

Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Türkiye sevdalısı Slovenyalı manken Maja Malnar, sık sık Türkiye'ye geliyor.

MERVE YURTYAPAN
Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Yaz aylarını Bodrum ve Marmaris'te tatil yaparak geçiren ünlü manken, önceki gün İstanbul'a geldi.

Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Diş tedavisi için Türkiye'yi tercih eden manken, ardından Galata sokaklarını gezdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Boğaz turu atan Malnar, Türk kahvesi içip keyif yaptı.

Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Malnar, "Boğaz'ın eşsiz bir enerjisi var. Burada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Manken Maja Malnar Türkiye aşığı çıktı! İstanbul’da bakın nerede görüntülendi

Öte yandan Alman model Ann-Kathrin Rudel de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geldi. Ailesi ve tüm arkadaşları kendisi için bu özel günü herkesten uzakta Türkiye'de geçirmesine şaşırdı. Ancak Rudel, onlara en mutlu hissettiği yerde olmak istediğini söyledi.