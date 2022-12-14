Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:05

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe diziler Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali görenleri şaşırtıyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Marimar ve Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…