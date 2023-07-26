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Haberler Galeri MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:18

MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar gelen Barbaros Yoloğlu, MasterChef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'ndan son olarak müjdeli haber geldi. MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünyaevine girdi. İşte MasterChef yarışmacılarının da katıldığı eğlenceli düğünden ilk paylaşımlar...

MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

MasterChef yarışmasına katılan ve ikinci olan Barbaros Yoloğlu sempatik tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti.

MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

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MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar gelen Barbaros Yoloğlu, MasterChef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı.

MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'ndan son olarak müjdeli haber geldi. MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünyaevine girdi.

MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

İşte MasterChef yarışmacılarının da katıldığı eğlenceli düğünden ilk paylaşımlar...

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