MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu ile Şule İdil Aydın evlendi! İşte eğlenceli düğünden paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:18

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar gelen Barbaros Yoloğlu, MasterChef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'ndan son olarak müjdeli haber geldi. MasterChef Barbaros damat oldu! Barbaros Yoloğlu uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünyaevine girdi. İşte MasterChef yarışmacılarının da katıldığı eğlenceli düğünden ilk paylaşımlar...