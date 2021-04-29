Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:38

Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef ''in olan babası...

ile tanınan hakkındaki gerçekle sosyal medyada ilgi odağı oldu. yarışmacılarından Emir Elidemir yaptığı yemekler ile dikkat çekerken hayatı da merak konusu oldu. Yakışıklılığı ile de adından söz ettiren 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazandı. 'da 402 bin takipçisi bulunan 'in paylaşımlarına beğeni yağıyor. Masterchef Emir'in en dikkat çeken paylaşımı ise babası ile olanlar. 'in babasının çok ünlü bir olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. bakın hangi ünlü futbolcu...

MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...

ile tanınan hakkındaki gerçekle sosyal medyada ilgi odağı oldu. yarışmacılarından Emir Elidemir yaptığı yemekler ile dikkat çekerken hayatı da merak konusu oldu.

MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...

Yakışıklılığı ile de adından söz ettiren 26 yaşındaki yarışmacı kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...

'da 402 bin takipçisi bulunan Emir'in paylaşımlarına beğeni yağıyor.

MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...

Emir'in en dikkat çeken paylaşımı ise babası ile olanlar.

MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...

'in babasının çok ünlü bir olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. MasterChef yarışmacısı Emir'in babası ile paylaştığı fotoğraflarda benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA