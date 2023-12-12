Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:05
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
16:06
MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! "Şefim hangisi sizsiniz?"
"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor. Ünlü şef, gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf paylaşmıştı. Sivrioğlu'nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Somer şefi görenler, "Şefim hangisi sizsiniz tanıyamadım", "Ben çözemedim hangisi sizsiniz" şeklinde yorumlar yağdırdı. İşte Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o karesi...