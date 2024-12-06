Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
14:52
MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Etiler'deki lüks restoranının istinat duvarı çökmesi sonucu duvarın altında kalan Ürdün'lü eski diplomat hayatını kaybetmiş bir kişi ise ağır yaralanmıştı. Feci olayın ardından 22,5 yıla kadar hapsi istenen Somer Sivrioğlu davasında mahkeme kararını verdi. Somer şef "Bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı.