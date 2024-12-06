MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası!

Şüphelilerin bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen duvarı ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme yaptırmadan kullanmaya devam ettikleri kaydedildi. 7 isim hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.