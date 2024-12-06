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Haberler Galeri MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:52

MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!

MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Etiler'deki lüks restoranının istinat duvarı çökmesi sonucu duvarın altında kalan Ürdün'lü eski diplomat hayatını kaybetmiş bir kişi ise ağır yaralanmıştı. Feci olayın ardından 22,5 yıla kadar hapsi istenen Somer Sivrioğlu davasında mahkeme kararını verdi. Somer şef "Bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Deniz YUSUFOĞLU
MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası!

Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun devraldığı Etiler'deki lüks restoranın istinat duvarı çökmüştü. Bu sırada yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ise yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin iddianameyi tamamladı.

MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası!

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamade, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal şüpheli olarak yer aldı.

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MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası!

Şüphelilerin bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen duvarı ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme yaptırmadan kullanmaya devam ettikleri kaydedildi. 7 isim hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası!

ÜNLÜ ŞEFE HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası!

Kararını açıklayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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