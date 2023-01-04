Masumlar Apartmanı’nın yıldızları Merve Dizdar ile Uğur Uzunel’in aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 09:39

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçen yıllarda sona erdirmişti. Boşanma sürecinde Merve Dizdar'ın adı ihanet iddialarına karışmış, ancak oyuncu Masumlar Apartmanı'ndaki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı iddialarını reddetmişti. Son olarak ikilinin yeni yılı birlikte karşıladığı bir fotoğraf ortaya çıktı. İşte ihanet iddialarını reddeden Merve Dizdar ile Uğur Uzunel'in ortaya çıkan o karesi...