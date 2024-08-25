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Giriş Tarihi: 25.08.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:32

Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu

İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizilerle adından söz ettiren ünlü isimler, zaman zaman çocukluk fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırtıyor. Onları tanımakta zorlanan takipçileri, ünlü isimleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor. Mavi elbiseli çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu da bu paylaşımıyla herkesi hem şaşırttı hem de kalpleri ısıttı. Peki siz mavi elbiseli bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu…

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları beğeni rekorları kırıyor. Ekranlarda hafızalara kazınan yüzler küçüklük halleri ile izleyenleri şaşırtıyor.

Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu…

Sevenlerinin tanımakta zorlandığı bu küçük kız da onlardan biri. İşte, geçmişten günümüze ünlü isimler…

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Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu…

Ünlüler Instagram üzerinden çocukluk fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu…

O paylaşımı yapan bir diğer ünlü oyuncu ise Merve Boluğur'dan başkası değil.

Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu…

İŞTE O PAYLAŞIM!

Mavi elbiseli çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu da bu paylaşımıyla herkesi hem şaşırttı hem de kalpleri ısıttı.

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