Giriş Tarihi: 25.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
18:32
Mavi elbiseli bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü bir oyuncu…
İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizilerle adından söz ettiren ünlü isimler, zaman zaman çocukluk fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırtıyor. Onları tanımakta zorlanan takipçileri, ünlü isimleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor. Mavi elbiseli çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu da bu paylaşımıyla herkesi hem şaşırttı hem de kalpleri ısıttı. Peki siz mavi elbiseli bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?