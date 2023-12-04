Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
06:37
"Mazlum dostu devletimizle gurur duyuyoruz" Oyuncu Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar
İsrail'in Filistinliler'e yaşattığı zulme dikkat çekmek için sık sık videolu paylaşımlar yapan Deniz Uğur ve kendisi gibi oyuncu eşi Erdinç Gülener GÜNAYDIN'a konuştu. Bir kadın ve anne olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Uğur, "Dünyaya seslenebilmek için videolar yayınlıyorum. Amerika'dan, Avrupa'dan videolarıma çok güzel mesajlar geldi, okuyunca ağladım. Bu zulme ses çıkarmamak da suça ortak olmaktır" dedi. Gülener ise "İsrail, tarihin karanlık sayfalarına yazılacak insanlık suçları işliyor. Bu katliamı duyurabilmek herkesin görevi olmalı" dedi.