Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:31

Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği fettan ve entrikacı yenge İfakat karakteriyle izleyiciyi çileden çıkaran güzel oyuncu Gülçin Santırcıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde olaylar silsilesi bir türlü durulmuyor. Hemen her entrikada parmağı olan yenge İfakat yani Gülçin Santırcıoğlu özel hayatı ile merak konusu oldu. Dizide Emre Altuğ'un hayat verdiği Orhan karakteri ile yasak aşk yaşayan Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı. İşte Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi...

Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu’nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Özel hayatı ile merak konusu olan Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı...

Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu’nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu’nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular hünerlerini sergiliyor.

Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu’nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Yalı Çapkını dizisinde olaylar silsilesi bir türlü durulmuyor. Hemen her entrikada parmağı olan yenge İfakat yani Gülçin Santırcıoğlu özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Sır gibi saklıyordu...Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu’nun 10 yıllık kocası bakın kim çıktı!

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği fettan ve entrikacı yenge İfakat karakteriyle izleyiciyi çileden çıkaran güzel oyuncu Gülçin Santırcıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.

SON DAKİKA