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Haberler Galeri Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:31

Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki yıldız voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'deki halleri hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. 17'lik Zehra Güneş'i görenler gözlerine inanamadı... Zehra Güneş o zaman da ağızları açık bırakmış...

Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının markajında. Zehra Güneş'in 17 yaşındaki O Ses Türkiye halleri hayret ettirdi...

Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!

Popüler voleybolcu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!

24 yaşındaki popüler voleybolcu, aktif olarak kullandığı Instagram paylaşımlarıyla da oldukça göz önünde...

Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!

Son dönemde performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Milli voleybolcumuz Zehra Güneş'in yıllar önce yarışma programı 'O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış! Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti!

Yıldız voleybolcu yıllar önceki görüntüleriyle sosyal medyayı salladı.

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