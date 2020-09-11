Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

ATV'nin iddialı dizisi Hercai'nin çekimleri geçtiğimiz ay Mardin'de başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Hercai ekibi yeni sezonda izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Hercai'nin yeni sezonu iple çekilirken oyuncuları da yine sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hercai'nin son bölümlerinde kilit isim haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat kimdir? Güneş Hayat nederli, kaç yaşında? soruları internette aratılanlar arasına girdi.