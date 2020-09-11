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Haberler Galeri Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

Meğer 'nin sevilen oyuncusu 'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin 'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

ATV'nin iddialı dizisi 'nin çekimleri geçtiğimiz ay 'de başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Hercai ekibi yeni sezonda izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. iple çekilirken oyuncuları da yine sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hercai'nin son bölümlerinde kilit isim haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. kimdir? Güneş Hayat nederli, kaç yaşında? soruları internette aratılanlar arasına girdi. Hercai'nin 'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı.Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat'ın oğlu hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak Ramo dizisi ile izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte oğlu Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 08:56
Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

ATV'nin iddialı dizisi 'nin çekimleri geçtiğimiz ay 'de başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Hercai ekibi yeni sezonda izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. iple çekilirken oyuncuları da yine sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hercai'nin son bölümlerinde kilit isim haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. kimdir? Güneş Hayat nederli, kaç yaşında? soruları internette aratılanlar arasına girdi.

Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

'nin 'sı 'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı. Güneş Hayat'ın oğlu hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak Ramo dizisi ile izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte oğlu Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

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Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

VAHİDE GÖRDÜM

Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!

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Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!
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Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!
Meğer Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu da çok ünlüymüş... Hercai'nin Esma Ana'sının oyuncu oğlunu görenler çok şaşırıyor!
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