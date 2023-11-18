Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
08:31
Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!
Sabancılarda boşanma krizi! Sosyete bunu konuşuyor... Çiğdem Sabancı Bilen'in 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanmak için açtığı dava sürürken, her fırsatta boşanmak istemediğini söyleyen ve eşinin kendisini evden kovduğunu iddia ederek 250 bin TL'lik karşı nafaka davası açan Faruk Bilen'in önceki gün de 75 milyon TL manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davası açması sosyeteye bomba gibi düştü!