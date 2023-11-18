Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

FARUK BİLEN PARANIN PEŞİNDEYMİŞ!

Çiğdem Sabancı Bilen'in 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanmak için açtığı dava sürürken, her fırsatta boşanmak istemediğini söyleyen ve eşinin kendisini evden kovduğunu iddia ederek 250 bin TL'lik karşı nafaka davası açan Faruk Bilen'in önceki gün de 75 milyon TL manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davası açması sosyeteye bomba gibi düştü!