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Haberler Galeri Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 08:31

Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

Sabancılarda boşanma krizi! Sosyete bunu konuşuyor... Çiğdem Sabancı Bilen'in 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanmak için açtığı dava sürürken, her fırsatta boşanmak istemediğini söyleyen ve eşinin kendisini evden kovduğunu iddia ederek 250 bin TL'lik karşı nafaka davası açan Faruk Bilen'in önceki gün de 75 milyon TL manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davası açması sosyeteye bomba gibi düştü!

BÜLENT CANKURT
Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

FARUK BİLEN PARANIN PEŞİNDEYMİŞ!

Çiğdem Sabancı Bilen'in 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanmak için açtığı dava sürürken, her fırsatta boşanmak istemediğini söyleyen ve eşinin kendisini evden kovduğunu iddia ederek 250 bin TL'lik karşı nafaka davası açan Faruk Bilen'in önceki gün de 75 milyon TL manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davası açması sosyeteye bomba gibi düştü!

Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

En çok da, Bilen'in, evden kovulduğu, aşağılandığı, hiçbir mal edinemediği gibi iddiaları herkesin dilinde.

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Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

Faruk Bilen'in boşanmak istemezken, rekor tazminatla karşı dava açmasına şaşıran sosyete, "Faruk Bilen demek ki paranın peşindeymiş" yorumlarını yapıyor.

Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

Çiğdem Sabancı Bilen'in yakın çevresi ise Çiğdem Hanım'ın oldukça naif, paylaşımcı, sabırlı, aile kültürünü bilen bir insan olduğunu, asıl manevi mağduriyete uğrayanın Çiğdem Hanım olduğunu söylüyor.

Meğer paranın peşindeymiş! Sabancıların damadı 27 yıllık eşinden boşanmak için 75 milyon TL istedi!

Ayrıca Çiğdem Hanım, Faruk Bilen'in kızlarının fotoğraflarını afişe etmesinden ve özel hayatlarına saygı gösterilmemesinden son derece rahatsızmış.

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