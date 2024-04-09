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Haberler Galeri Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan'ın torunu tanıdık çıktı!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 06:44

Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan'ın torunu tanıdık çıktı!

Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında aramızdan ayrılmıştı... "Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle özdeşleşen usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın eşi ve kızı gibi torunu da oyuncu... Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu meğer şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri olan Tarık Ündüz. Anne ve babası da ünlü oyuncular olan Tarık Ündüz dede mesleğini seçti. İşte merhum sanatçılar Gönül Ülkü Özcan ile Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz ve sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası’nın Tahsin Amca’sı Gazanfer Özcan’ın torunu tanıdık çıktı!

Son olarak ekranların efsane dizisi Avrupa Yakası'nda izlediğimiz usta sanatçı Gazanfer Özcan 'Tahsin Sütçüoğlu' karakteri ile gönülleri fethetmişti.

Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası’nın Tahsin Amca’sı Gazanfer Özcan’ın torunu tanıdık çıktı!

Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında aramızdan ayrılmıştı...

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Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası’nın Tahsin Amca’sı Gazanfer Özcan’ın torunu tanıdık çıktı!

Eşi Gazanfer Özcan ile 47 yıl aynı yastığa baş koyan Gönül Ülkü Özcan ise son olarak Yalan Dünya dizisi ile sevenleriyle buluşmuştu. Gönül Ülkü Özcan da 2016 yılında hayata gözlerini yumdu.

Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası’nın Tahsin Amca’sı Gazanfer Özcan’ın torunu tanıdık çıktı!

Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan babasının izinden gitmiş ve sayısız projede yer alan sanatçı, Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınmıştı...

Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası’nın Tahsin Amca’sı Gazanfer Özcan’ın torunu tanıdık çıktı!

Şimdilerde 70 yaşında olan Fulya Özcan, babası o dönemdeki eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı Kuruntu Ailesi, Hüsnü Bey Amca ve Bizim Kuruntu Ailesi dizisinde Nihan karakterine hayat vermişti.

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