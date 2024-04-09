Giriş Tarihi: 09.04.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
06:44
Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan'ın torunu tanıdık çıktı!
Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında aramızdan ayrılmıştı... "Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle özdeşleşen usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın eşi ve kızı gibi torunu da oyuncu... Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu meğer şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri olan Tarık Ündüz. Anne ve babası da ünlü oyuncular olan Tarık Ündüz dede mesleğini seçti. İşte merhum sanatçılar Gönül Ülkü Özcan ile Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz ve sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...