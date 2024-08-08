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Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:38

Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge'nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda unutulmaz bir başarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Filenin Sultanları olarak adlandırılan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın özel hayatları da sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Gizem Örge...Peki Gizem Örge'nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Meğer yakışıklı oyuncu Gizem Örge'nin abisiymiş...

Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...

Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oldu.

Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...

Başarılı voleybolcu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

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Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...

Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan voleybolcunun oyuncu Cavit Çetin Güner'le 2017 yılında evlenip daha sonra boşandığı ortaya çıkmıştı.

Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Gizem Örge'nin abisi meğer ünlü oyuncuymuş...

Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge’nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...

İŞTE GİZEM ÖRGE'NİN OYUNCU ABİSİ AHMET HAKAN ÖRGE...

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