Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
14:38
Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge'nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz! Meğer yakışıklı oyuncuymuş...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda unutulmaz bir başarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Filenin Sultanları olarak adlandırılan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın özel hayatları da sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Gizem Örge...Peki Gizem Örge'nin abisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Meğer yakışıklı oyuncu Gizem Örge'nin abisiymiş...