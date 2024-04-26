Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."

Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi. Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu. Dilara ise evlatlık verildiği aile ile mutlu olduğu için uzun yıllar Uğur Dündar ile görüşmeyi düşünmedi ama onu uzaktan hep takip etti. Ta ki ikiz kardeşleriyle bir gün buluşup onların babalarını yani Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi Dilara'nın da babasıyla iletişime geçme isteğini tetikledi.