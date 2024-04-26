Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
06:43
Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."
Dilara G'nin açtığı babalık davası nedeniyle yapılan DNA testine itiraz etmesinin ardından usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması beklenirken, SABAH Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Dilara G.'nin babalık davası açması, ardından da yapılan DNA testine itiraz etmesinden sonra usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması bekleniyor. Suphiye Orancı'nın 3 aylık hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportajın yer aldığı gazete kupürünün babalık davası dosyasına delil olarak girdiği ortaya çıktı.