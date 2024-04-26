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Haberler Galeri Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 06:43

Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp..."

Dilara G'nin açtığı babalık davası nedeniyle yapılan DNA testine itiraz etmesinin ardından usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması beklenirken, SABAH Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Dilara G.'nin babalık davası açması, ardından da yapılan DNA testine itiraz etmesinden sonra usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması bekleniyor. Suphiye Orancı'nın 3 aylık hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportajın yer aldığı gazete kupürünün babalık davası dosyasına delil olarak girdiği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

"BİR KADININ KUCAĞINDA ÇOCUK İLE ÇIKIP GELMESİNDEN KORKUYORUM"

Dilara G.'nin babalık davası açması, ardından da yapılan DNA testine itiraz etmesinden sonra usulüne uygun şekilde testin yeniden yapılması bekleniyor. Suphiye Orancı'nın 3 aylık hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportajın yer aldığı gazete kupürünün babalık davası dosyasına delil olarak girdiği ortaya çıktı.

Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

'Evleneceğim kurtulacağım' başlıklı gazete röportajında 'Mazbut bir hayatım var" diyen Uğur Dündar, "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp (Uğur beni iğfal etti) diyeceğinden korkuyorum" demesi dikkat çekmişti.

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Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi. Adile Şen isimli köylü çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı.

Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi. Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu. Dilara ise evlatlık verildiği aile ile mutlu olduğu için uzun yıllar Uğur Dündar ile görüşmeyi düşünmedi ama onu uzaktan hep takip etti. Ta ki ikiz kardeşleriyle bir gün buluşup onların babalarını yani Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi Dilara'nın da babasıyla iletişime geçme isteğini tetikledi.

Meğer yıllar önce bugünü anlatmış...Suphiye Orancı hamileyken, Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu! Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp...

2022 yılına gelindiğinde ise artık irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilirken avukatların bir araya gelmesi de sonuç vermedi ve artık dava açmaya karar verdi. Dilara G. aile mahkemesine başvurarak Uğur Dündar'ın babalık davası açtı.

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