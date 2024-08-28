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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:17

Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bir kez daha ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bomba açıklamalara imza atan Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a imam nikahı kıydığını dile getirmişti. Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan son olarak sosyal medya hesabından ünlü şovmen ile yollarını ayırdıklarını duyurdu...

Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...

Geçtiğimiz haftalarda ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, imam nikahı kıydıklarını itiraf etmişlerdi. Aralarındaki yaş farkı çok eleştirilen çiftten ayrılık haberi geldi...

Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, yeniden baba olma hayalleri bile kuruyordu...

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Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...

İlk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, "Zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık" demişti.

Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...

AİLESİ BENİMLE BİRLİKTE DİYE GÜLSEREN İLE GÖRÜŞMÜYOR

Mehmet Ali Erbil, sevgilisinin ailesi ile de aralarının bozuk olduğunu ve bu yüzden hiç bir araya gelip tanışamadıklarını söylemişti.

Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...

Mehmet Ali Erbil, "Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar. O yüzden hiç tanışmaya da gerek kalmadı"

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