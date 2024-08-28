Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
14:17
Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu...
67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bir kez daha ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bomba açıklamalara imza atan Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a imam nikahı kıydığını dile getirmişti. Mehmet Ali Erbil ile imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan son olarak sosyal medya hesabından ünlü şovmen ile yollarını ayırdıklarını duyurdu...