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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 12:55

Mehmet Ali Erbil'den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, eski sağlıklı günlerine hızlı bir dönüş yaptı. Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil konuk olduğu 2. Sayfa programında ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda genç sevgilisi ile ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil estetik çıkışı ile herkesi şaşırttı. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen Jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in samimi açıklamaları...

Mehmet Ali Erbil’den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, eski sağlıklı günlerine hızlı bir dönüş yaptı.

Mehmet Ali Erbil’den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil konuk olduğu 2. Sayfa programında ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda genç sevgilisi ile ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil estetik çıkışı ile herkesi şaşırttı.

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Mehmet Ali Erbil’den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen Jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in samimi açıklamaları...

Mehmet Ali Erbil’den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

Erbil "Göğüslerimi belki küçülttürebilirim. Belki yaptıracağım da korkuyorum. Beni rahatsız ediyor. Şuan düşünüyorum, doktorum bakarız dedi. Ben büyüklüğüne takılıyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil’den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

'ÖDEDİĞİM NAFAKALARDAN PİŞMAN DEĞİLİM'
İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.

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