Mehmet Ali Erbil’den estetik çıkışı! Genç sevgili yapan Mehmet Ali Erbil göğüs estetiği olacak!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, eski sağlıklı günlerine hızlı bir dönüş yaptı. Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil konuk olduğu 2. Sayfa programında ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda genç sevgilisi ile ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil estetik çıkışı ile herkesi şaşırttı. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen Jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in samimi açıklamaları...