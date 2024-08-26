Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:22
Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!
Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi şimdilerde koca delikanlı oldu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor. Son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi ile poz veren Mehmet Ali Erbil'e yorum ve beğeni yağdı. Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen 18 yaşındaki Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkardı...