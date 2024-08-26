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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:22

Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi şimdilerde koca delikanlı oldu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor. Son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi ile poz veren Mehmet Ali Erbil'e yorum ve beğeni yağdı. Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen 18 yaşındaki Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkardı...

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında hayatını Tuğba Coşkun ile birleştirmiş ve kısa süre sonra dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ali Sadi şimdilerde koca delikanlı oldu.

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor.

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Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi ile poz veren Mehmet Ali Erbil'e yorum ve beğeni yağdı. Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen 18 yaşındaki Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkardı...

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi Erbil için sosyal medya hesaplarından yaptıkları doğum günü paylaşımları duygulandırmıştı...

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!
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