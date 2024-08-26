Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi büyüdü mankenlere taş çıkarıyor! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor.