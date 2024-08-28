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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa'ya "Maşallah" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:24

Mehmet Ali Erbil'in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa'ya "Maşallah" yorumları yağdı!

Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım. 3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila büyüdü de okullu oluyor! Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir de Ali Sadi adında erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor. Bundan 5 yıl önce dede olma mutluluğunu yaşayan Mehmet Ali Erbil son olarak sosyal medya hesabından torunu Esila'nın okula başlayacağını paylaştığı kare ile duyurdu...

Mehmet Ali Erbil’in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa’ya Maşallah yorumları yağdı!

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştirmişti. 5 yıl kadar önce anneliği tadan Sezin Erbil'in kızına Elisa adını vermişti. Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım geldi...

Mehmet Ali Erbil’in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa’ya Maşallah yorumları yağdı!

3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila büyüdü de okullu oluyor!

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Mehmet Ali Erbil’in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa’ya Maşallah yorumları yağdı!

Dede olma mutluluğunu Esila ile yaşayan Mehmet Ali Erbil son olarak sosyal medya hesabından torununun okula başlayacağını paylaştığı kare ile duyurdu...

Mehmet Ali Erbil’in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa’ya Maşallah yorumları yağdı!

Mehmet Ali Erbil "Torunum okula başlıyor" dedi hayranlarından Esila'ya "Maşallah" yorumları yağdı.

Mehmet Ali Erbil’in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa’ya Maşallah yorumları yağdı!
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