Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:24
Mehmet Ali Erbil'in biricik torunu Elisa büyüdü okullu oluyor! Mehmet Ali Erbil paylaştı Elisa'ya "Maşallah" yorumları yağdı!
Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım. 3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila büyüdü de okullu oluyor! Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir de Ali Sadi adında erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor. Bundan 5 yıl önce dede olma mutluluğunu yaşayan Mehmet Ali Erbil son olarak sosyal medya hesabından torunu Esila'nın okula başlayacağını paylaştığı kare ile duyurdu...