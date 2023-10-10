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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı meğer evlilik değil ev'lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 08:21

Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı meğer evlilik değil ev'lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil genç sevgilisinin pahalı isteklerinden bezdi... Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil'in, sevgilisinin istekleri yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı? Yaş farkı sebebiyle eleştirilerin odağı olan ikili Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyordu... Meğer Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı evlilik değil, ev'lenmek istemiş!

MEVLÜT TEZEL
Mehmet Ali Erbil’in genç aşkı meğer evlilik değil ev’lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!
Flaş... Flaş... Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edildi.
Ayrılık nedeni ise; Ceylan'ın evlilik hediyesi olarak ev istemesiymiş!

Mehmet Ali Erbil’in genç aşkı meğer evlilik değil ev’lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?

Daha birkaç gün önce Mehmet Ali evlilik teklifi etmişti, birlikte yüzükle poz vermişlerdi!
İddiaların doğru olmadığını da söyleyenler var.

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Mehmet Ali Erbil’in genç aşkı meğer evlilik değil ev’lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?

Bu haber doğru mu bilmiyorum ama vatandaşın bu flaş ayrılık iddiasıyla ilgili yaptıkları yorumlar hem acımasız hem de eğlenceli. İşte onlardan bazıları:

Mehmet Ali Erbil’in genç aşkı meğer evlilik değil ev’lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?

"60 yaşındaki beyni gelgitli adamı 20 yaşındaki kız ne yapsın."
"Hem çapkın hem cimri ne bekliyordu ki..."

Mehmet Ali Erbil’in genç aşkı meğer evlilik değil ev’lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?

"Erbil'e katlanma bedeli."
"Kız EVlenmek istemiş zaten Mali anlamamış."

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