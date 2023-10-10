Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
08:21
Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı meğer evlilik değil ev'lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?
66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil genç sevgilisinin pahalı isteklerinden bezdi... Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil'in, sevgilisinin istekleri yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı? Yaş farkı sebebiyle eleştirilerin odağı olan ikili Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyordu... Meğer Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı evlilik değil, ev'lenmek istemiş!