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Haberler Galeri İşte Arzum Onan'ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 06:44

İşte Arzum Onan'ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikiliden Onan, eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtı. Onan, iki aydır Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş adamıyla beraber. Onan'ın ismini sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim? GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt ayrıntıları yazdı...

BÜLENT CANKURT
İşte Arzum Onan’ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz sene 10 dakikalık bir duruşma sonrası bitirmiş, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.

İşte Arzum Onan’ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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İşte Arzum Onan’ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!

Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşuldu.

"BEN TERK EDEN TARAF DEĞİLİM"
Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" dedi.

İşte Arzum Onan’ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!

"Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim" diyen Aslantuğ, "Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" ifadesini kullandı.

İşte Arzum Onan’ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!

Onan'ı Gözde Akpınar ile aldattığı iddia edilen Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak boşanmayı eşinin istediğini söyledi.

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