Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
06:44
İşte Arzum Onan'ın sevgilisi...Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni aşka yelken açmıştı!
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikiliden Onan, eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtı. Onan, iki aydır Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş adamıyla beraber. Onan'ın ismini sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim? GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt ayrıntıları yazdı...