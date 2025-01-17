Mehmetçik’e Katar’da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

TÜRK ASKERLERİ 'BERTARAF' ŞARKISIYLA COŞTU

Katar, zengin kültürü ve misafirperverliğiyle beni ilk andan itibaren büyüledi. Organizasyon, müziğin dışında, diplomasi ve dostluk bağlarının güçlendiği unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı. Ziyaretimizin ilk durağı, Katar Doha Büyükelçimiz Mustafa Göksu'nun makamıydı. Sayın Göksu'nun bizleri içtenlikle karşılaması ve Türkiye'nin Katar ile olan güçlü ilişkilerinden bahsetmesi, hepimizi etkiledi.

Büyükelçilik binasının tarihi ve kültürel atmosferi, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini bir kez daha hissettirdi. Sohbet sırasında, Katar ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin sadece politik değil, aynı zamanda kültürel ve insani bir bağ üzerine inşa edildiğini gördük.

Bir diğer önemli ziyaretimiz, Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı oldu. Tuğgeneral Kürşad Erce'nin ev sahipliği ve anlamlı hediyeleri, bu ziyaretin önemini artırdı. Türk askerlerinin bölgedeki varlığı, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin somut göstergesiydi. Programın en coşkulu anı ise askeri üs içerisindeki konser alanında yaşandı. Canbay & Wolker, askerlerimizin karşısına çıktığında atmosfer bir anda değişti. Enerjileri ve sahne performanslarıyla askerlerimizi büyülediler. 'Bertaraf' şarkısı, askerler tarafından öyle sevildi ki tam dört kez tekrarlandı.

Halk müziği sanatçısı Atilla Yılmaz da milli duyguları öne çıkaran eserleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, müziğin ve kültürel paylaşımın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu organizasyonda emeği geçen herkese; büyükelçimiz Sayın Mustafa Göksu'ya, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye, Tuğgeneral Kürşad Erce ve iş adamı Atilla Kuruçayırlı'ya teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye devam edeceğine inanıyorum.



