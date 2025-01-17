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Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:37

Mehmetçik'e Katar'da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

Türkiye-Katar arasındaki dostluk bağlarını güçlendiren anlamlı bir etkinlikte, askerlerimize moral ve motivasyon sağlayan bir konserle başlayıp çöl atmosferinde unutulmaz anılara uzanan bir hikayeye tanık olduk. Diplomasi, kültür ve müzikle şekillenen bu özel deneyim ise Hakan Uç'un kaleminden sizlerle...

HAKAN UÇ
Mehmetçik’e Katar’da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

Türkiye Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğimiz için bir konser gerçekleştirildi. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Tarık bin Ziyad Türk Askeri Üssü, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Mehmetçik’e Katar’da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

Katar'da görev yapan Türk askerine moral amacıyla, Türk işadamı Atilla Kuruçayırlı tarafından düzenlenen konserde, yaklaşık 1000 asker bir araya geldi. Etkinlikte, Türk halk müziğinin sevilen ismi Atilla Yılmaz sahne alarak milli duyguları ön plana çıkaran eserleriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan rap müziğin popüler isimleri Canbay & Wolker, muhteşem performanslarıyla geceyi coşturdu.

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Mehmetçik’e Katar’da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

Organizasyona, Katar Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile birlikte Türk ülkelerinin büyükelçileri ve Tuğgeneral Kürşad Erce destek verdi. Büyükelçi Mustafa Göksu ve Tuğgeneral Kürşad Erce, bu tür sosyal etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğine vurgu yaparak, katılımcılara ve sanatçılara teşekkür etti. Konserin sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilirken, gece, askerlerin yoğun alkışları ve büyük bir coşkuyla son buldu.


Mehmetçik’e Katar’da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

TÜRK ASKERLERİ 'BERTARAF' ŞARKISIYLA COŞTU
Katar, zengin kültürü ve misafirperverliğiyle beni ilk andan itibaren büyüledi. Organizasyon, müziğin dışında, diplomasi ve dostluk bağlarının güçlendiği unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı. Ziyaretimizin ilk durağı, Katar Doha Büyükelçimiz Mustafa Göksu'nun makamıydı. Sayın Göksu'nun bizleri içtenlikle karşılaması ve Türkiye'nin Katar ile olan güçlü ilişkilerinden bahsetmesi, hepimizi etkiledi.

Büyükelçilik binasının tarihi ve kültürel atmosferi, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini bir kez daha hissettirdi. Sohbet sırasında, Katar ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin sadece politik değil, aynı zamanda kültürel ve insani bir bağ üzerine inşa edildiğini gördük.
Bir diğer önemli ziyaretimiz, Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı oldu. Tuğgeneral Kürşad Erce'nin ev sahipliği ve anlamlı hediyeleri, bu ziyaretin önemini artırdı. Türk askerlerinin bölgedeki varlığı, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin somut göstergesiydi. Programın en coşkulu anı ise askeri üs içerisindeki konser alanında yaşandı. Canbay & Wolker, askerlerimizin karşısına çıktığında atmosfer bir anda değişti. Enerjileri ve sahne performanslarıyla askerlerimizi büyülediler. 'Bertaraf' şarkısı, askerler tarafından öyle sevildi ki tam dört kez tekrarlandı.

Halk müziği sanatçısı Atilla Yılmaz da milli duyguları öne çıkaran eserleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, müziğin ve kültürel paylaşımın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu organizasyonda emeği geçen herkese; büyükelçimiz Sayın Mustafa Göksu'ya, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye, Tuğgeneral Kürşad Erce ve iş adamı Atilla Kuruçayırlı'ya teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye devam edeceğine inanıyorum.


Mehmetçik’e Katar’da moral gecesi: Canbay ve Wolker sahne aldı!

BİR EFSANEYLE ÇÖLDE AKŞAM YEMEĞİ
Canbay&Wolker ve Atilla Kuruçayırlı ile birlikte Katar'ın çöl atmosferinde büyüleyici bir deneyim yaşadım. Katar Drift Şampiyonu ve usta pilot Mohammed Al Khayyat'ın misafiri olarak Sahra Çölü'nde akşam yemeği davetine katıldık. Al Khayyat, sadece başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda mütevazı kişiliğiyle de gönülleri fetheden bir isim. Günün ilk ışıklarında başlayan çöl maceramız, akşamüstü Sahra'nın o eşsiz kızıl tonlarıyla buluştu. Çölün sessizliğinde kurulan sofrada, bol bol sohbet etme fırsatı bulduk.

Sohbetimizde Al Khayyat motor sporlarına olan tutkusundan, şampiyonluk hikayelerine kadar birçok detayı paylaştı. Al Khayyat'ın başarıya giden yolda karşılaştığı zorluklar da ilham vericiydi. Katar Drift Şampiyonu olarak, hız ve adrenalini mükemmel bir şekilde kontrol etme yeteneğine sahip Al Khayyat, sürüş teknikleriyle ilgili bilgilerini de paylaşmaktan keyif alıyor. Sohbetimiz sırasında Kuruçayırlı'nın aklına çok güzel bir fikir geldi, "Neden Canbay Wolker ile birlikte aksiyon yüklü klip çekmiyoruz?" dedi. Her iki taraf bu fikri çok beğendi, belki yakında şampiyon ile ünlü rapçiler bir videoda buluşur. Çölde yaptığımız sürüş deneyimi ise film sahnesi gibiydi. Bu eşsiz akşam, Al Khayyat gibi bir isimle tanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi.

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