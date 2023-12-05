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Haberler Galeri Melike Şahin'e şok! Atatürk albümünden kovuldu! "Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:08

Melike Şahin'e şok! Atatürk albümünden kovuldu! "Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

Şarkıcı Melike Şahin'e büyük şok! Öğretmenler için düzenlenen konserde son anda rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmayan Melike Şahin büyük tepki çekmişti. Melike Şahin'e bir protesto da yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi. Melike Şahin, Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan Vasiyet isimli albüm projesinden çıkarıldı. Yapımcı Murat Yıldırım gerekçeyi "Öğretmenlere saygısı olmayan birinin, Başöğretmen Atatürk'ün albümünde yeri yok" diyerek açıkladı.

ÖMER KARAHAN
Melike Şahin’e şok! Atatürk albümünden kovuldu! Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

Şarkıcı Melike Şahin, öğretmenlere özel düzenlenen konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı. 3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.

Melike Şahin’e şok! Atatürk albümünden kovuldu! Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

Sosyal medyada da üyük tepki çeken Melike Şahin'e bir protesto da yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi.

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Melike Şahin’e şok! Atatürk albümünden kovuldu! Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

MELİKE ŞAHİN, 9 SANATÇIDAN BİRİYDİ

Yıldırım uzun süredir çalıştığı ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Atatürk'e saygı albümü projesinden Şahin'i çıkardığını açıkladı.

Melike Şahin’e şok! Atatürk albümünden kovuldu! Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

Projenin yapımcısı Murat Yıldırım, "Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata'nın sevdiği şarkılar 'Vasiyet' albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin'e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık.

Melike Şahin’e şok! Atatürk albümünden kovuldu! Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e de yapılmış demektir" dedi.

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