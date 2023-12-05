Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
07:08
Melike Şahin'e şok! Atatürk albümünden kovuldu! "Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”
Şarkıcı Melike Şahin'e büyük şok! Öğretmenler için düzenlenen konserde son anda rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmayan Melike Şahin büyük tepki çekmişti. Melike Şahin'e bir protesto da yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi. Melike Şahin, Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan Vasiyet isimli albüm projesinden çıkarıldı. Yapımcı Murat Yıldırım gerekçeyi "Öğretmenlere saygısı olmayan birinin, Başöğretmen Atatürk'ün albümünde yeri yok" diyerek açıkladı.