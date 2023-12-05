Melike Şahin'e şok! Atatürk albümünden kovuldu! "Öğretmenlere saygısı olmayanın Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok”

Projenin yapımcısı Murat Yıldırım, "Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata'nın sevdiği şarkılar 'Vasiyet' albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin'e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık.